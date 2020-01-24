Актриса Екатерина Волкова сообщила о своей смертельной болезни

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что смертельно больна. Долгое время артистка скрывала эту информацию.

Известная российская актриса и модель Екатерина Волкова стала очередной участницей телешоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". По словам Волковой, у нее сейчас большие проблемы со здоровьем, сообщает издание "СтарХит".

В эфире телепрограммы актриса со слезами на глазах заявила на всю страну, что "вроде как смертельно больна". Также она отметила, что уже давно знала о своем диагнозе, но говорить об этом открыто не торопилась.