Актриса Екатерина Волкова рассказала, что смертельно больна. Долгое время артистка скрывала эту информацию.
Известная российская актриса и модель Екатерина Волкова стала очередной участницей телешоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". По словам Волковой, у нее сейчас большие проблемы со здоровьем, сообщает издание "СтарХит".
В эфире телепрограммы актриса со слезами на глазах заявила на всю страну, что "вроде как смертельно больна". Также она отметила, что уже давно знала о своем диагнозе, но говорить об этом открыто не торопилась.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".