Популярная актриса Наталья Бочкарева решила продать свой автомобиль Cadillac. Объявление об этом она выложила на своей странице в Instagram.
Напомним, недавно Бочкарева была оштрафована и лишена водительских прав после того, как ее в состоянии алкогольного опьянения задержали сотрудники ГИББД. Кроме этого, сообщалось, что у актрисы при себе находился кокаин, но Бочкарева не согласилась признать свою вину в этом.
В любом случае, в ближайшее время садиться за руль актрисе запрещено по закону. Как пишут СМИ, сама Наталья не огорчается этому обстоятельству.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".