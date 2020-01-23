Наталья Бочкарева выставила на продажу свой Кадиллак

Популярная актриса Наталья Бочкарева решила продать свой автомобиль Cadillac. Объявление об этом она выложила на своей странице в Instagram.

Напомним, недавно Бочкарева была оштрафована и лишена водительских прав после того, как ее в состоянии алкогольного опьянения задержали сотрудники ГИББД. Кроме этого, сообщалось, что у актрисы при себе находился кокаин, но Бочкарева не согласилась признать свою вину в этом.

В любом случае, в ближайшее время садиться за руль актрисе запрещено по закону. Как пишут СМИ, сама Наталья не огорчается этому обстоятельству.