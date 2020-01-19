Известный российский рэпер Гуф, он же Алексей Долматов, недавно был вынужден обратиться к своим поклонникам с просьбой финансовой помощи. Сестра рэпера написала в Instagram, что Гуф отправился на отдых в Таиланд, где у него банкомат якобы "съел" единственную банковскую карту. Со связью музыкант также имел проблемы, поскольку его телефон "утонул" в океане.

"Основную карту Лехи съел банкомат. Телефон утонул в море, Леша без связи, сидит с нулем. Stories он писал лично и просил о помощи", — написала сестра рэпера.

"Кто кинул — спасибо. Кто хотел, но не смог — спасибо. А кто устраивает мне ад — отстаньте", — добавила девушка.