Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом

Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.

"Уважаемые соотечественники, зачем себя вести на пляже как быдло? В течение недели мы спокойно отдыхали, отель семейный, тишина и покой. Приходят сегодня и на! БАМ! Русский рэп на весь пляж через блютуз-колонку", — обратилась актриса к россиянам.

Самбурская также написала, что люди потратили большие деньги на отдых, а для тусовок есть другие места.

При этом часть поклонников согласилась с мнением артистки, а другие восприняли подобного рода высказывание в качестве русофобского. Они отметили, что не следует делать обобщения, такого рода поведение на отдыхе бывает не только у приезжих из России.