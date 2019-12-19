Наргиз назвала суммы своих гонораров

Популярная исполнительница Наргиз зарабатывала 1,5 млн долларов на одних каверах до начала сотрудничества с лейблом музыканта и продюсера Максима Фадеева MALFA. Об этом она рассказала на YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".

А ранее Максим Фадеев заявлял, что на 5-летнем сотрудничестве с Наргиз он так ничего и не заработал, а сумма убытков составила 16 миллионов рублей. При этом самой певице, по заявлению продюсера, он выплатил 2,5 миллиона долларов.

"Моя проблема в том, что я брал всех, кого жалел, и тянул их", — утверждал Фадеев.

Жесткий ответ Фадееву

А недавно Наргиз ему ответила. В беседе с Ксенией Собчак она заявила, что раз она получила 2,5 миллиона долларов, то и Фадеев получил такую же сумму, така как они были партнерами по схеме "50 на 50".

Также певица рассказала, что до начала сотрудничества с лейблом MALFA зарабатывала немногим меньше (на одних каверах — 1,5 миллиона долларов), а сотрудничать с Фадеевым решила не ради заработка, а потому, что он нравился ей как музыкант.