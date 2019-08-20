Известная певица Ольга Бузова показала подписчикам в Instagram сообщение от футболиста клуба "Локомотив" Федора Смолова, в котором он спросил у певицы как она все успевает. Бузова ответила Смолову: "Учись! Мастер!".
В последнее время Ольга Бузова все чаще напоминает о том, что ей не хватает рядом настоящего мужчины. А к Федору Смолову певица проявляет знаки внимания. Футболист даже натер ей в рот морковку в шоу Comment Out на ютуб-канале "Чикен Карри". Певица уже была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым - с 2012 по 2016 год.
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