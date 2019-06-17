СМИ: Пугачева не покупала участок на Кузьминском кладбище Москвы

Алла Пугачева не покупала никакого участка на Кузьминском кладбище Москвы.



СМИ сообщили о госпитализации Пугачевой / Новости от 21.02.2019 21:46

Об этом изданию "360" рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Недавно, напомним, в СМИ появилась информация о том, что Примадонна якобы купила участок на столичном кладбище.

Источник же заявил, что на Кузьминском кладбище Москвы находит семейно-родовое захоронение семьи Пугачевой — там уже похоронены ее родители и брат.

По закону, сообщает "360", певице и так положено там место после смерти.