Алла Пугачева не покупала никакого участка на Кузьминском кладбище Москвы.
Об этом изданию "360" рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Недавно, напомним, в СМИ появилась информация о том, что Примадонна якобы купила участок на столичном кладбище.
Источник же заявил, что на Кузьминском кладбище Москвы находит семейно-родовое захоронение семьи Пугачевой — там уже похоронены ее родители и брат.
По закону, сообщает "360", певице и так положено там место после смерти.
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