Лазарев рассказал, что не сразу согласился выступить на Евровидении

Российский певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение - 2019", рассказал, что не сразу принял решение вновь выступить на конкурсе, поскольку не хотел повторяться.
"Тяжело было принять такое решение, честно могу сказать. Когда поступило предложение, я долго размышлял, было 50/50 в моей голове - и за, и против", - рассказал певец в интервью агентству "РИА Новости".
Он пояснил, что "Евровидение" - настоящий праздник музыки и замечательное международное соревнование, одно из лучших в мире, за которым наблюдают множество людей, ему хотелось стать частью этого события, однако опасение повториться его останавливало.
"Эти мысли были у всех, конечно, так сказать, по горячим следам после финала. Естественно, все говорили о том, что нужно вернуться. Мы думали о том, что это хороший шанс - вновь поехать, но потом спустя время все это улеглось, и вот поднялось буквально зимой 2018 года", - добавил Лазарев.
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