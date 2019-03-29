Николас Кейдж подал заявление на брак, но передумал через четыре дня

Американский актер и продюсер Николас Кейдж решил через суд аннулировать заявление на регистрацию брака, которое он подал за четыре дня до этого. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации журналистов, 55-летний актер и его 23-летняя избранница Эрика Койке подали совместное заявление в бюро по бракосочетаниям Лас-Вегаса. Однако уже через несколько дней Кейдж вернулся и потребовал аннулировать заявление.

Как уточняет газета Daily Mail, во время подачи заявления голливудский актер был сильно пьян и обвинял девушку в том, что она намерена "забрать все его деньги".

Напомним, Николас Кейдж был женат уже три раза. Последней его супругой была официантка корейского происхождения Элис Ким. Пара развелась в 2016 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники Австралийского национального университета попытались раскрыть тайну счастливого брака. Выяснилось, что пары, в которых мужчина на один год младше женщины или же старше ее на один-три года, разводятся в два раза реже по сравнению с семьями, где мужчина старше на девять и более лет.

Пары, в которых мужчина младше на два года и более, тоже разводятся довольно часто. Кроме того, обнаружено, что браки особенно крепки, когда жениху в момент свадьбы или начала совместной жизни исполнилось по крайней мере 25 лет.

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