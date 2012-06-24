Волочкова поздравила сама себя с Днем защитника Отечества

Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram видеозапись, в которой поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. Не забыла экс-балерина и про себя, назвав 23 февраля "своим праздником".

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"Мне кажется, что - это и мой праздник. Я по жизни боец и воин. Моему умению с честью и достоинством преодолевать все препятствия, перипетии, травлю могут позавидовать многие мужчины", - сказала Волочкова.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала об аварии, в которую попала Волочкова.

Балерина Анастасия Волочкова попала в автоаварию по дороге в Геленджик. Об этом танцовщица написала в субботу в своем микроблоге, передает Лента.ру.

По словам Волочковой, она ударилась спиной и разбила голову. Ей и ее спутнику (как утверждает "Российская газета", речь идет о танцоре Ринате Арифулине) пришлось наложить несколько швов.

"Не могу строчить… Простите. Дикая боль. Страшная была авария… " — отметила балерина. Также Волочкова поблагодарила поклонников за поддержку, добавляет "Росбалт".

Факт дорожно-транспортного происшествия с участием BMW и Land Rover в районе Новороссийска подтвердили в ГИБДД города. Авария произошла около 15:00 в районе поселка Верхнебаканский. "Волочкова ехала на BMW. Со второстепенной дороги выехал автомобиль Land Rover и допустил столкновение с BMW по касательной", — объяснил сотрудник ГИБДД.

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О состоянии водителя внедорожника не сообщается, однако, по данным полиции, госпитализировать никого не пришлось. Между тем Волочкова написала о том, что машина "скорой помощи" была на месте происшествия.

Балерина направлялась в Геленджик, где должен был пройти заключительный концерт ее тура по Черноморскому побережью.