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Источник Правда.Ру

О боевом термоядерном реакторе - по Станиславскому

Наука и техника » Эврика » Изобретения

Патент на компактный термоядерный реактор удалось получить компании Lockheed Martin. Некоторые СМИ допускают, что в ближайшее время американская корпорация выступит с "крупным заявлением".

Создан боевой термоядерный реактор?. 385230.jpeg

О том, что в подразделении Lockheed Martin — Skunk Works, которое занимается наиболее современными и секретными разработками, трудились над компактным термоядерным реактором стало известно в 2014 году. Тогда руководитель проекта заявил, что опытная установка будет создана в 2014-м, прототип — в 2019-м, а рабочий образец — в 2024-м.

Является ли это прорывом в термоядерной энергетике? Мнением с "Правдой.Ру" поделился заместитель директора Лаборатории ядерных реакций им. Флерова ОИЯИ в Дубне, физик-ядерщик Андрей Папеко.

— То, что понимают под термоядерным реактором, с физической точки зрения очень хорошо известно. Это реакции между изотопами дейтерия, тяжелого водорода, точнее, дейтерий третий. Гелий 3 — это обман народа. Гелий 3 имеет более высокий заряд. Он не будет в таких реакторах ничего делать.

Понимаете, это характерный признак таких квазиоткрытий и изобретений: одна строчка о том, как это сделать, как реализовать, и десять страниц, как это будет хорошо. Объяснить, что загорится термоядерная реакция, все будут в шоколаде, никакой нефти, никакого ветра, никаких отходов — это все тоже глубоко неправда. Потому что термоядерная реакция рождает очень высокоэнергичные частицы.Там радиации будет, пожалуй, больше, чем в обычном ядерном реакторе сравнимой мощности.

Так что тут даже не популистские (трудно назвать приличным словом какие) спекуляции. Это очень характерный признак: вот, мы изобрели холодный термоядерный синтез, и дальше, как его реализовать, не говорятдальше только десять страниц, как это будет здорово.

— То есть, таких технологий сегодня попросту нет?

— Такой реактор не будет работать никогда, ему нужны более высокие температуры давления. Это просто к вопросу, что нужно летать на Луну, чтобы добывать гелий 3, это полный бред. К сожалению или к счастью, очень большая проблема — как снимать энергию. Дело в том, что в термоядерных реакциях образуются очень энергичные частицы, с очень большими энергиями, которые обладают очень высокой проникающей способностью.

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Для того чтобы эти частицы поглотить, неминуемо нужны некие радиаторы, конвекторы, которые будут иметь очень большую толщину — многометровую. Представляете, как трудно снимать энергию из такого реактора?!

То есть, вопрос снятия энергии — это очень большое в этом смысле отличие от ядерного реактора, где продукты реакции тоже очень высокоэнергичные, но они имеют пробеги 20 микрон. А здесь разговор идет о метрах, поэтому никаким образом такой конвектор не может быть компактным. Скажем, метр железа — это уже будет не компактный и не легкий реактор.

Ну и основной вопрос, как возбудить термоядерную реакцию, чем нагреть, чем удерживать — это тоже, в общем, вопрос, который не решен сейчас.

И даже, скажем, лазерные термоядерные установки, нормальная термоядерная реакция не зажигается. И ни в каком обозримом будущем пока решения не видно. По идее, это должны быть гигантские установки с 25-этажный дом, но никак не компактные.

— Тем не менее можно ли говорить о том, что работы в этом направлении ведутся как в России, так и в других странах?

— В России довольно широко ведутся такие исследования. Это во всей открытой печати опубликовано. Но нужно изучать условия нагревания материалов для термоядерной реакции. Эта физика вся очень хорошо известна: как нагреть, как удержать, как снять энергию... Если вы зажигаете очень горячую плазму, она съест стенки реактора, она их расплавит. В больших установках — там можно магнитными полями удерживать, фокусировать в центре камеры, чтобы не расплавляло стенки реактора. А в маленьких установках просто не получится, расплавится, сгорит. В общем, все утверждения наших коллег, что они что-то там сделали, мягко говоря, преждевременны.


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Темы реактор ядерное оружие
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