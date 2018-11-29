Российские исследователи создали прибор для сна

Специалисты Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН создали прибор для улучшения качества сна, воздействующий на мозг человека с помощью слабых электромагнитных полей.

По словам заведующего лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимира Дорохова, ученые пришли к выводу, что частоты 2-20 Гц способствуют засыпанию и углублению сна, а 20-40 Гц - увеличению яркости снов и пробуждению.

Как сообщает сайт medpulse.ru, для каждого человека своя оптимальная частота воздействия, которая определяется конкретными проблемами со сном.

Ученые провели опыт, в котором принимали участие люди в возрасте от 20 до 30 лет.

Генератор формировал магнитные импульсы с разными частотами, а на утро участники эксперимента определяли качество и продолжительность своего сна (в баллах).

Контрольная группа спала без участия прибора.

Опыты помогли выявить, что частота 32 Гц помогает на 7% улучшить самочувствие, частота 8 Гц на 10% снизить число пробуждений.

На основе полученных данных был разработан прибор для сна.

Прибор представляет собой маленькую черную коробку.

Илья Блохин, научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН рассказал, что внутри куба расположены три катушки, на которые подается импульсный ток нужной частоты. Затем ток преобразуется в магнитное поле.

Прибор не влияет на сон других людей. Его можно использовать при лечении бессонницы. Прибор не вызывает привыкания.

Заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов заявляет, что в перспективе будут проводиться исследования с более строгим контролем.

Производство данного прибора планируют начать с марта 2019 года.

Фото: VistaNews.ru

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