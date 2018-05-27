СМИ: Турция променяла американский F-35 на российский Су-57

Анкара планирует купить российский истребитель Су-57, а не американский F-35. Со ссылкой на источники такую информацию транслирует Yeni Safak.

При этом Турция не планирует отказываться от июньской покупки. Приобретение российской машины — запасной вариант, к которому страна прибегнет, если Вашингтон откажет в F-35. США уже озвучивало такую вероятность после того, как Турция купила у России ЗРК С-400.

Вашингтон и Североатлантический Альянс озвучивали свое непринятие ситуации с покупками Турцией вооружения у РФ. Например, Белый дом через помощника госсекретаря Уэсса Митчелла грозил, что приобретение С-400 лишит турецких военных F-35. На что Анкара через главу МИД Мевлюта Чавушоглу проговорила свою позицию: страна пойдет на ответные меры, если США воплотят в жизнь свою угрозу.