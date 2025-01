На 30 градусов ниже нормы: арктическая погода парализует США

Уже на следующей неделе в США ожидается резкое похолодание, вызванное арктическим вихрем, который принесёт самые низкие температуры за последние десять лет. Аналитики предупреждают: морозы могут побить многолетние рекорды.

Холодный фронт наступает

Согласно данным сайта Severe Weather Europe, основная причина аномального похолодания — изменение структуры полярного вихря и крупные колебания атмосферного давления. Эти процессы приведут к тому, что миллионы американцев столкнутся с самой холодной зимой за сезон. В восточной части США ожидаются опасные порывы ветра, значительные снегопады и нарушения в транспортной системе.

По данным Национальной метеорологической службы, температура может опуститься до 30 градусов ниже нормы для января. Даже южные штаты, такие как Флорида, почувствуют ледяной удар. CNN Weather сообщает, что из-за мороза замёрзшие игуаны могут падать с деревьев — при низких температурах они теряют способность цепляться за ветки.

Почему этот январь особенный?

Синоптики прогнозируют, что текущий месяц станет самым холодным январём за последние десять лет. По словам Пола Пастелока, ведущего долгосрочного метеоролога AccuWeather, серия арктических фронтов последовательно будет проникать в США.

"Этот холод не закончится за один-три дня. Мы ожидаем, что морозы продлятся до середины января," — подчёркивает он.

Арктическая погода может вызвать серьёзные проблемы в таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго, Бостон, Филадельфия и Вашингтон. Высокое давление на севере направляет холодный воздух на юг, что создаёт условия для обильных снегопадов и зимних штормов.

Последствия холодов

Полярный вихрь может стать причиной значительных повреждений:

Сбои в работе энергосистем.

Замерзание труб и повреждение водопровода.

Сложности с отоплением в плохо утеплённых домах юга страны.

Штаты Вирджиния, Северная и Южная Каролина, Джорджия, Алабама и Флорида могут пережить самую холодную зиму с 2014 года, когда температура была на 6°F ниже средней нормы.

