Худеют те, кто ест медленно: ещё 7 неожиданных способов убрать жир

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Борьба с лишним жиром — один из самых упорных этапов на пути к здоровому телу.

И дело не только в эстетике. Избыточный уровень жира усиливает воспаления в организме, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже онкологии.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Пивной живот

Диетолог Адриана Ставро предлагает 8 практических шагов, которые помогут ускорить процесс снижения жировой массы — и всё это без радикальных диет.

1. Контроль порций

Размер порции должен соответствовать вашим целям и уровню активности. Переедание даже "здоровой" еды тормозит прогресс.

2. Ешьте медленно

Когда мы не торопимся, мозг успевает вовремя подать сигнал сытости. А значит — меньше шансов переесть.

3. Уберите отвлекающие факторы

Телефон, телевизор и ноутбук лучше отложить. Максимальный фокус на еде помогает контролировать количество.

4. Алкоголь — по минимуму

Алкоголь — это пустые калории. Снижение или полное исключение напитков поможет сократить лишнюю энергетическую нагрузку.

5. Меньше красного мяса

Отдавайте предпочтение рыбе и птице. Это снижает калорийность рациона и уменьшает риск сердечных и метаболических заболеваний.

6. Осторожно с быстрыми углеводами

Белый хлеб, макароны, сладкие хлопья и тапиока резко поднимают уровень сахара и вызывают приступы голода. Лучше ограничить.

7. Ставка на цельные злаки

Киноа, ячмень, бурый рис и чиа перевариваются медленнее, что стабилизирует уровень сахара в крови и помогает дольше не чувствовать голод.

8. Больше белка

Белок насыщает лучше, требует больше энергии для переваривания и помогает сохранять мышечную массу. Всё это — ключ к эффективному сжиганию жира.

Уточнения

Подкожно-жировая клетчатка - наиболее глубокая покровная ткань позвоночных мезенхимального происхождения, располагается под дермой.

