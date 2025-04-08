Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проще некуда, но едет везде: за что буханку любят и в тайге, и в Токио
Почему уход после снятия макияжа важнее, чем вы думаете — откроем все секреты
Спорт станет лекарством: как выбрать направление для гиперобщительного ребёнка
Платные дороги набирают ход: доходы Автодора выросли на 50%
Участок не радует — зато привлекает покупателей: секрет быстрой сделки
Рекордный десерт: самое большое пасхальное яйцо Creme Egg поражает своими размерами
Девушка-дворник стала супермоделью благодаря российскому фотографу
Худеют те, кто ест медленно: ещё 7 неожиданных способов убрать жир
Муха как закуска: невинное развлечение или скрытый риск для здоровья кошки

Аэрофлот запускает революцию: плоские тарифы сделают перелёты доступнее для дальневосточников

3:32
Туризм

С 2025 года крупнейший российский авиаперевозчик — компания Аэрофлот — значительно расширяет объёмы перевозок по "плоским" тарифам на Дальний Восток. Эта программа, призванная сделать авиаперелёты более доступными для жителей удалённых регионов страны, охватит девять городов, включая Якутск, Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ и другие ключевые направления региона.

Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License
Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320

Минимальное количество мест, которое будет выделено по фиксированной стоимости, составит не менее 1,5 миллиона кресел, сообщает пресс-служба группы. Это гарантирует миллионам пассажиров возможность путешествовать в пределах России по справедливой цене, независимо от сезонных колебаний спроса или рыночных факторов.

Цены без сюрпризов: сколько стоит перелёт

На текущих направлениях "плоский" тариф составляет 18 100 рублей в одну сторону и 30 100 рублей туда и обратно. При этом на рейсах, обслуживаемых авиакомпанией "Россия" и по программе "мокрого" лизинга, цены ещё ниже: 16 000 рублей в одну сторону и 26 500 рублей за перелёт туда и обратно. Такая дифференциация позволяет гибко управлять загрузкой и делать полёты максимально доступными.

Дополнительно предусмотрена возможность комбинирования с коммерческими тарифами для выравнивания условий бронирования и обеспечения равномерного распределения мест. Билеты по этим ценам поступят в продажу 8 апреля 2025 года.

Комфортная логистика — без компромиссов

Программа "плоских" тарифов уже давно зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных инструментов в обеспечении транспортной доступности Дальнего Востока. За 10 лет действия этой инициативы по ней было перевезено более 19 миллионов пассажиров, что доказывает высокую востребованность и социальную значимость проекта.

Увеличение кресельной ёмкости достигается благодаря использованию широкофюзеляжных самолётов и программе "мокрого" лизинга, позволяющей оперативно наращивать флот. Эти меры не только расширяют возможности перевозок, но и обеспечивают пассажирам комфортные условия перелёта.

Развитие регионов и туризма — в приоритете

Программа имеет не только транспортное, но и социально-экономическое значение. Она способствует развитию внутреннего туризма, повышению авиаподвижности населения и укреплению экономических связей между регионами. Благодаря стабильным ценам и увеличенной частоте рейсов, жители удалённых территорий получают доступ к новым возможностям — как личным, так и деловым.

Аэрофлот — это не просто перевозчик, а один из наиболее узнаваемых брендов России, история которого насчитывает более 100 лет. Только в 2024 году компания перевезла 30,1 млн пассажиров, демонстрируя устойчивый рост даже в непростых экономических условиях.

Кроме того, группа компаний делает акцент на поддержку отечественного авиастроения, приобретая российские самолёты и внедряя инновационные подходы к устойчивому развитию. Таким образом, Аэрофлот не только соединяет города и регионы, но и участвует в решении стратегических задач страны.

Уточнения

«Аэрофлот — российские авиалинии» — российская государственно-частная авиакомпания, образованная из одного из государственных социалистических предприятий, входившего в состав советского «Аэрофлота» и осуществлявшего полёты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях, а также завладевшего правами на одноимённую торговую марку.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Еда и рецепты
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке Аудио 
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Садоводство, цветоводство
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне Аудио 
Собака без запаха: 5 пород, которые не превращают дом в питомник
Домашние животные
Собака без запаха: 5 пород, которые не превращают дом в питомник Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Эти масла — твой секрет к вечной молодости: что стоит добавить в крем прямо сейчас
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Сколько времени собака помнит вас? Ответ, который может изменить ваше отношение к питомцу
Сколько времени собака помнит вас? Ответ, который может изменить ваше отношение к питомцу
Последние материалы
Худеют те, кто ест медленно: ещё 7 неожиданных способов убрать жир
Муха как закуска: невинное развлечение или скрытый риск для здоровья кошки
Аэрофлот запускает революцию: плоские тарифы сделают перелёты доступнее для дальневосточников
Самый дорогой ремонт не спасёт, если вы выбрали не тот пол
Секрет безопасной разморозки мяса: как избежать опасных бактерий
Три упражнения, которые спасут ваши колени, бедра и поясницу от боли
Пасхальный шок! ФАС будет защищать покупателей от ценовых манипуляций на яйца и другие продукты
В селении Ла-Bальм-де-Силлингий вырастают гигантские овощи благодаря уникальному микроклимату
Садишься — и не хочется выходить: машины, в которых комфорт превращается в зависимость
Страдаете от того, что волосы постоянно путаются? Эти советы помогут вам избавиться от проблемы навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.