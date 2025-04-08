Аэрофлот запускает революцию: плоские тарифы сделают перелёты доступнее для дальневосточников

С 2025 года крупнейший российский авиаперевозчик — компания Аэрофлот — значительно расширяет объёмы перевозок по "плоским" тарифам на Дальний Восток. Эта программа, призванная сделать авиаперелёты более доступными для жителей удалённых регионов страны, охватит девять городов, включая Якутск, Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ и другие ключевые направления региона.
Минимальное количество мест, которое будет выделено по фиксированной стоимости, составит не менее 1,5 миллиона кресел, сообщает пресс-служба группы. Это гарантирует миллионам пассажиров возможность путешествовать в пределах России по справедливой цене, независимо от сезонных колебаний спроса или рыночных факторов.
Цены без сюрпризов: сколько стоит перелёт
На текущих направлениях "плоский" тариф составляет 18 100 рублей в одну сторону и 30 100 рублей туда и обратно. При этом на рейсах, обслуживаемых авиакомпанией "Россия" и по программе "мокрого" лизинга, цены ещё ниже: 16 000 рублей в одну сторону и 26 500 рублей за перелёт туда и обратно. Такая дифференциация позволяет гибко управлять загрузкой и делать полёты максимально доступными.
Дополнительно предусмотрена возможность комбинирования с коммерческими тарифами для выравнивания условий бронирования и обеспечения равномерного распределения мест. Билеты по этим ценам поступят в продажу 8 апреля 2025 года.
Комфортная логистика — без компромиссов
Программа "плоских" тарифов уже давно зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных инструментов в обеспечении транспортной доступности Дальнего Востока. За 10 лет действия этой инициативы по ней было перевезено более 19 миллионов пассажиров, что доказывает высокую востребованность и социальную значимость проекта.
Увеличение кресельной ёмкости достигается благодаря использованию широкофюзеляжных самолётов и программе "мокрого" лизинга, позволяющей оперативно наращивать флот. Эти меры не только расширяют возможности перевозок, но и обеспечивают пассажирам комфортные условия перелёта.
Развитие регионов и туризма — в приоритете
Программа имеет не только транспортное, но и социально-экономическое значение. Она способствует развитию внутреннего туризма, повышению авиаподвижности населения и укреплению экономических связей между регионами. Благодаря стабильным ценам и увеличенной частоте рейсов, жители удалённых территорий получают доступ к новым возможностям — как личным, так и деловым.
Аэрофлот — это не просто перевозчик, а один из наиболее узнаваемых брендов России, история которого насчитывает более 100 лет. Только в 2024 году компания перевезла 30,1 млн пассажиров, демонстрируя устойчивый рост даже в непростых экономических условиях.
Кроме того, группа компаний делает акцент на поддержку отечественного авиастроения, приобретая российские самолёты и внедряя инновационные подходы к устойчивому развитию. Таким образом, Аэрофлот не только соединяет города и регионы, но и участвует в решении стратегических задач страны.
«Аэрофлот — российские авиалинии» — российская государственно-частная авиакомпания, образованная из одного из государственных социалистических предприятий, входившего в состав советского «Аэрофлота» и осуществлявшего полёты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях, а также завладевшего правами на одноимённую торговую марку.
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