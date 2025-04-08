Аэрофлот запускает революцию: плоские тарифы сделают перелёты доступнее для дальневосточников

3:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 2025 года крупнейший российский авиаперевозчик — компания Аэрофлот — значительно расширяет объёмы перевозок по "плоским" тарифам на Дальний Восток. Эта программа, призванная сделать авиаперелёты более доступными для жителей удалённых регионов страны, охватит девять городов, включая Якутск, Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ и другие ключевые направления региона.

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320

Минимальное количество мест, которое будет выделено по фиксированной стоимости, составит не менее 1,5 миллиона кресел, сообщает пресс-служба группы. Это гарантирует миллионам пассажиров возможность путешествовать в пределах России по справедливой цене, независимо от сезонных колебаний спроса или рыночных факторов.

Цены без сюрпризов: сколько стоит перелёт

На текущих направлениях "плоский" тариф составляет 18 100 рублей в одну сторону и 30 100 рублей туда и обратно. При этом на рейсах, обслуживаемых авиакомпанией "Россия" и по программе "мокрого" лизинга, цены ещё ниже: 16 000 рублей в одну сторону и 26 500 рублей за перелёт туда и обратно. Такая дифференциация позволяет гибко управлять загрузкой и делать полёты максимально доступными.

Дополнительно предусмотрена возможность комбинирования с коммерческими тарифами для выравнивания условий бронирования и обеспечения равномерного распределения мест. Билеты по этим ценам поступят в продажу 8 апреля 2025 года.

Комфортная логистика — без компромиссов

Программа "плоских" тарифов уже давно зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных инструментов в обеспечении транспортной доступности Дальнего Востока. За 10 лет действия этой инициативы по ней было перевезено более 19 миллионов пассажиров, что доказывает высокую востребованность и социальную значимость проекта.

Увеличение кресельной ёмкости достигается благодаря использованию широкофюзеляжных самолётов и программе "мокрого" лизинга, позволяющей оперативно наращивать флот. Эти меры не только расширяют возможности перевозок, но и обеспечивают пассажирам комфортные условия перелёта.

Развитие регионов и туризма — в приоритете

Программа имеет не только транспортное, но и социально-экономическое значение. Она способствует развитию внутреннего туризма, повышению авиаподвижности населения и укреплению экономических связей между регионами. Благодаря стабильным ценам и увеличенной частоте рейсов, жители удалённых территорий получают доступ к новым возможностям — как личным, так и деловым.

Аэрофлот — это не просто перевозчик, а один из наиболее узнаваемых брендов России, история которого насчитывает более 100 лет. Только в 2024 году компания перевезла 30,1 млн пассажиров, демонстрируя устойчивый рост даже в непростых экономических условиях.

Кроме того, группа компаний делает акцент на поддержку отечественного авиастроения, приобретая российские самолёты и внедряя инновационные подходы к устойчивому развитию. Таким образом, Аэрофлот не только соединяет города и регионы, но и участвует в решении стратегических задач страны.

Уточнения

«Аэрофлот — российские авиалинии» — российская государственно-частная авиакомпания, образованная из одного из государственных социалистических предприятий, входившего в состав советского «Аэрофлота» и осуществлявшего полёты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях, а также завладевшего правами на одноимённую торговую марку.

