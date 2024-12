Древний ритуальный зал: что нашли в глубинах Манотской пещеры?

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Манотская пещера в Галилее, Израиль, стала местом удивительного открытия. Здесь обнаружили следы ритуальных собраний, проводимых 35 тысяч лет назад — это самые ранние свидетельства подобных практик в Азии.

Фото: flickr.com by janina cz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пещера

Исследования, проведённые группой из трёх израильских учёных и опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, проливают свет на необычное прошлое.

Углубляясь в историю: ритуалы и символы

На самой глубине пещеры, в восьми уровнях ниже основного жилого пространства, исследователи нашли обширную каверну. Она, судя по всему, использовалась для ритуальных собраний, которые укрепляли социальные связи. Ключевым артефактом стал камень с выгравированным изображением черепахи, размещённый в нише.

"Этот камень, возможно, был тотемом или духовным символом," — рассказывает Омри Барзилай, руководитель лаборатории палеокультуры из Университета Хайфы и Израильского управления древностей.

Камень был вырезан около 35-37 тысяч лет назад, а его трёхмерное изображение сравнимо с древнейшими пещерными рисунками во Франции. Натуральная акустика каверны подходила для больших собраний, а следы древесной золы на сталактитах указывают на использование факелов для освещения.

Археология и стоматология: необычный союз

Открытие Манотской пещеры в 2008 году стало неожиданностью: её обнаружили строители, работавшие в горном курорте неподалёку от границы Израиля и Ливана. С 2012 года исследователи из Школы стоматологии Университета Кейс Вестерн Резерв присоединились к раскопкам. Благодаря поддержке декана Джеролда Голдберга, университет выделял финансирование на десять лет, что позволило студентам заниматься археологическими исследованиями.

Стоматологические знания оказались бесценны: студенты умели легко отличать костные фрагменты от камней. Кроме того, зубы — одни из самых долговечных элементов человеческого скелета, что делает их важным объектом исследований.

Уточнения

Пеще́ра (от церк.-слав. пещера; ст.‑слав. пештера, др.-рус. печера, нижегор., симб., смол. печо́ра; слово «пещера» буквально — «похожая на печь») — полость естественного происхождения, находящаяся в верхней части земной коры, связанная с поверхностью одним (или несколькими) входными отверстиями.



Ритуа́л (лат. ritualis — «обрядовый» от ritus — «торжественная церемония; культовый обряд») — совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или выработанный обычаем установленный порядок совершения чего-либо; церемониал.