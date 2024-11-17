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Технологии и рекомендации учёных изменили облик семей в США

1:50
Наука

Количество тройняшек в США за последние десятилетия резко сократилось, чему способствовали достижения в технологиях искусственного оплодотворения и изменения рекомендаций по их применению.

Технологии и рекомендации учёных изменили облик семей в США
Фото: web.archive.org by Sonnenhügel, CC BY 3.0

С 1998 по 2023 год рождаемость тройняшек снизилась на 65%, а четверняшек и более — на 80%. Этот тренд считается позитивным, поскольку многоплодные беременности связаны с повышенными рисками для здоровья матери и детей, включая преждевременные роды, гестационный диабет и низкий вес новорожденных.

Рост числа тройняшек в 1980–1990-х годах был вызван массовым использованием методов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), когда для повышения шансов на успех переносили несколько эмбрионов. Однако с развитием технологий и рекомендациями Американского общества репродуктивной медицины (ASRM) практика изменилась. С начала 2000-х годов врачи рекомендовали ограничивать количество переносимых эмбрионов, особенно у женщин младше 35 лет, что позволило значительно снизить частоту многоплодных беременностей, сообщает Science Alert.

Большинство клиник в США теперь следуют этим рекомендациям, и с 2020 года более 80% ЭКО в стране осуществляется с использованием одного эмбриона. Однако доступность таких процедур зависит от страхового покрытия: если пациенты вынуждены экономить на повторных попытках, они могут соглашаться на перенос нескольких эмбрионов, несмотря на риски. Расширение страхового покрытия может помочь минимизировать такие случаи и сделать процедуры более безопасными.

Уточнения

Семья́ — социальный институт, являющийся базовой ячейкой общества.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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