В США открыли способ быстрого разложения углекислого газа

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские химики из Массачусетского технологического института разработали новую технологию для расщепления молекул углекислого газа, что поможет бороться с его избыточным накоплением в атмосфере.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Новые электроды, созданные на основе меди, оксида иридия и пористых фторопластовых мембран, могут эффективно и быстро разлагать CO2, превращая его в углеводородные соединения.

Особенность технологии в ее универсальности — медная микропроволока может быть встроена в электроды любого типа, что позволяет использовать различные катализаторы. Такой подход упрощает масштабирование и способствует внедрению данной технологии на промышленных предприятиях.

По словам профессора MIT Крипы Варанаси, современные катализаторы, несмотря на перспективность, обладают ограниченной эффективностью, а сложность их работы на крупных электродах затрудняет промышленное применение. Новые электроды решают эти проблемы: благодаря уникальной комбинации материалов, они устойчивы к воде, которая обычно снижает их производительность, сообщает ТАСС.

В результате разработки ученые достигли высокой производительности при значительных размерах электродов — их КПД составил 70-75%. Это существенно превышает показатели предыдущих аналогов и открывает возможности для создания экономически эффективных систем фиксации атмосферного углекислого газа, которые могут быть применимы на крупных промышленных объектах.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Диокси́д углеро́да или двуо́кись углеро́да (также оксид углерода(IV), углеки́слый газ, у́гольный ангидри́д, углекислота́, формула — CO 2 ) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение в форме кислотного оксида, молекула которого состоит из одного атома углерода и двух атомов кислорода.