Новая геологическая эпоха: ученые назвали точное время начала антропоцена

Наука

Международная группа ученых из Японии и Австралии считает, что новейшая геологическая эпоха Земли — антропоцен — началась в 1950-х годах. Их исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Впервые концепцию антропоцена предложил лауреат Нобелевской премии Пауль Крутцен в 2002 году.

По его мнению, эта новая эра характеризуется изменениями на планете, вызванными деятельностью человека, и следует за голоценом.

Переход в антропоцен остается предметом споров среди планетологов. Часть ученых считает, что пока рано объявлять о новой эпохе, тогда как другие уверены в наличии достаточно доказательств для ее признания.

В своей работе команда исследователей рассмотрела три возможные исторические точки, которые могут быть рубежами начала антропоцена. Первый — конец 1800-х годов, когда во время промышленной революции началось широкомасштабное распространение свинца по поверхности Земли.

Второй кандидат — начало 1900-х годов, период резкого увеличения концентрации черного углерода, изменений в составе пыльцы и стабильных изотопах.

Третий и наиболее вероятный рубеж — середина XX века, когда повсеместно распространились органические загрязнители, пластик и микропластик. Кроме того, именно в это время началась ядерная эпоха. Проведя сравнительный анализ глобального влияния каждого из этих периодов, исследователи пришли к выводу, что именно середина прошлого века наиболее соответствует началу антропоцена.

Ученые подчеркивают, что 1950-е годы стали периодом наблюдаемых и измеряемых глобальных изменений, которые потребуют тысячи, если не миллионы лет, чтобы вернуться к уровням голоцена, если человечество прекратит свою деятельность.

Уточнения

Антропоцен (др.-греч. ἄνθρωπος - "человек" + др.-греч. καινός - "недавно появившийся") — неформальный научный термин, обозначающий новейшую геологическую эпоху, длящуюся более 100 лет, с высоким уровнем человеческой активности по истреблению дикой природы и играющей существенную роль в биосфере Земли.