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Как Венера потеряла свою воду: новое исследование учёных

PNAS: учёные обнаружили необычное распределение воды в атмосфере Венеры
2:31
Наука

В последние годы учёные всё больше убеждаются, что Венера скрывает множество тайн, которые могут пролить свет на её прошлое и настоящее. Несмотря на то, что по земным меркам Венера — это настоящая "адская" планета с температурой поверхности, способной расплавить свинец, и давлением, сравнимым с давлением на глубине километра под водой, исследования показывают, что когда-то она могла быть более пригодной для жизни.

PNAS: учёные обнаружили необычное распределение воды в атмосфере Венеры
Фото: NASA is licensed under public domain

В недавнем исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, японские учёные из Университета Тохоку изучили распределение воды в атмосфере Венеры и обнаружили интересные особенности.

Венеру часто называют "близнецом" Земли из-за схожих размеров, но их эволюционные пути сильно различаются. Сейчас планета и её облака практически лишены воды, однако следы воды всё ещё присутствуют в атмосфере. Используя данные инструмента SOIR с миссии Venus Express, учёные измерили количество двух типов молекул воды: обычной (H2O) и полутяжёлой, в которой один из атомов водорода заменён дейтерием — изотопом водорода.

Результаты показали, что на Венере соотношение между обычной и полутяжёлой водой значительно отличается от земного: в атмосфере Венеры содержится в 120 раз больше дейтерия, чем на Земле. Это обусловлено воздействием солнечного света, который разрушает молекулы воды, при этом обычная вода легче улетучивается в космос.

Кроме того, учёные обнаружили, что на высоте от 70 до 110 километров над облаками концентрация полутяжёлой воды значительно выше, достигая значений в 1500 раз больше, чем обычной воды. Предполагается, что это связано с циклом воды и серной кислоты в атмосфере Венеры.

В ближайшие годы мы сможем узнать ещё больше о Венере благодаря новым миссиям. В январе 2025 года зонд Rocket Lab, часть миссий Morning Star, станет первой частной миссией к другой планете, собирая данные из атмосферы Венеры. Также в следующем десятилетии NASA планирует запустить миссию DAVINCI+, а Европейское космическое агентство — миссию EnVision, направленную на изучение связи между атмосферой и геологической активностью Венеры.

Уточнения

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы. Названа в честь древнеримской богини любви Венеры. По ряду характеристик — например, по массе и размерам — Венера считается «сестрой» Земли. Венерианский год составляет 224,7 земных суток. Она имеет самый длинный период вращения вокруг своей оси (около 243 земных суток, в среднем 243,0212 ± 0,00006 сут) среди всех планет Солнечной системы и вращается в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет. == Литература == Афанасьева В. К., Дьяконов И. М. Иштар // Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах / С. А. Токарев. — М.: Советская Энциклопедия, 1991. — Т. 1 (А—К). — С. 595. — ISBN 5-85270-016-9. Шифман И. Ш., Лундин А. Г. Астар // Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах / С. А. Токарев. — М.: Советская Энциклопедия, 1991. — Т. 1 (А—К). — С. 115. — ISBN 5-85270-016-9. Шифман И. Ш. Астарта // Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах / С. А. Токарев. — М.: Советская Энциклопедия, 1991. — Т. 1 (А—К). — С. 115—116. — ISBN 5-85270-016-9. Гигин Юлий. Астрономия / Пер. с латин. и коммент. А. И. Рубана. Вступ. ст. А. В. Петрова.. — М.: Алетейя, 1997. — 220 с. — (Античная библиотека. Античная история). — ISBN 5-89329-017-8.

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел. Космос не является абсолютно пустым пространством: в нём есть, хотя и с очень низкой плотностью, межзвёздное вещество (преимущественно ионы и атомы водорода), космические лучи и электромагнитное излучение, а также гипотетическая тёмная материя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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