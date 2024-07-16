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Шокирующие открытия: лица неандертальцев и денисовцев были не такими, как мы думали

Ученые рассказали, как выглядели лица неандертальцев и денисовцев

2:52
Наука

Наше лицо — это результат тысячелетий любовных связей между различными человеческими видами, такими как неандертальцы, денисовцы и Homo sapiens, которые были основными участниками этого древнего "романа". Однако отсутствие физических доказательств не позволяет нам точно сказать, как черты, которые мы унаследовали, соотносятся с чертами наших вымерших предков.

Ученые рассказали, как выглядели лица неандертальцев и денисовцев
Фото: Openverse by p_a_h, CC BY 2.0

Новое исследование предполагает, что у неандертальцев и денисовцев, вероятно, были более широкие носы и более широко расставленные глаза, чем у современных людей. Эти данные были опубликованы в журнале The Journal of Genetics and Genomics.

Чтобы выяснить, как могли выглядеть наши древние родственники, исследователи изучили геномы около 20 000 современных людей по всему миру, сосредоточив внимание на том, как генетические различия влияют на структуру лица. Они идентифицировали 71 геномный локус, который влияет на 78 различных черт лица и их расстояний.

Используя эту модель, исследователи проанализировали геномы семи неандертальцев и одного денисовца, чтобы сделать предположения о внешности этих древних людей.

"Современные человеческие лица отличаются от архаичных людей более узкими носами и более выраженными переносицами", — пишут исследователи.

Они также утверждают, что форма носа у неандертальцев и денисовцев отличалась от современной, но в некоторой степени была похожа на носы современных африканцев.

"Рот неандертальца по ширине и высоте аналогичен среднему современному человеку, особенно европейцу. Высота рта денисовца также сопоставима с высотой современного человека, но ширина меньше", — добавляют исследователи.

Результаты также показали, что у неандертальцев и денисовцев расстояние между глазами было больше, чем у Homo sapiens, а носы денисовцев были короче, но шире, чем у других видов людей.

Ранее считалось, что у неандертальцев, вероятно, были более крупные носы из-за жизни в холодном климате, требующего большего потребления кислорода для поддержания тепла.

Исследователи также предполагают, что наши собственные носы могли увеличиться в результате смешения с неандертальцами, поскольку мы могли унаследовать гены, ответственные за большие губы.

Авторы исследования полагают, что денисовцы, вероятно, имели еще большие потребности в потоке воздуха, так как жили в более холодных климатических условиях и на больших высотах. Их чрезвычайно широкие ноздри могут быть адаптацией к окружающей среде, требующей больших носов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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