Российские космонавты на МКС ищут способ защитить будущих покорителей Луны от прилипчивой лунной пыли

В пятницу Роскосмос рассказал, как 13 июня прошёл очередной рабочий день участников 71-й длительной экспедиции на МКС — космонавтов Олега Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребёнкина.
"Выполнен эксперимент "Плазменный кристалл-4" (исследование плазменно-пылевых кристаллов и жидкостей в условиях микрогравитации)", — уточняется в сообщении госкорпорации.
В этом международном эксперименте (его проводит Объединённый институт высоких температур Российской академии наук совместно с Гисенским университетом имени Юстуса Либиха (Германия) в лабораторном модуле Columbus американского сегмента МКС) изучается поведение плазменно-пылевых кристаллов и жидкостей в условиях микрогравитации.
Благодаря невесомости космонавтам удалось получить плазменно-пылевые структуры, удерживавшиеся не внешним электрическим полем, а потоком плазмы, рекомбинирующей на поверхности пылевых частиц. Кроме того, обнаружено формирование в плазменно-пылевом облаке протяжённых цепочечных структур — струнной жидкости.
Результаты эксперимента найдут применение на Земле — плазменное травление, плазменное напыление в микроэлектронике, управляемый термоядерный синтез — и на Луне при разработке защиты её будущих покорителей от вездесущей, всепроникающей и ужасно липучей лунной пыли, а также помогут лучше разобраться в физике межзвёздных пылегазовых облаков.
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра.