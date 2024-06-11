Где, кроме Луны, встречается реголит, чем он пахнет и зачем его изучать

Реголит — это не только пыль, которой покрыта Луна, сообщили в Московский планетарии. Пока китайский зонд "Чаньэ-6" везёт на Землю почти два килограмма этого минерала, учреждение рассказало о нём на своей страничке ВКонтакте.
Не будет ошибкой назвать реголитом материал, которым покрыты Меркурий, астероиды, спутники и вообще небесные тела без атмосферы.
Именно её отсутствие и служит ключевым фактором образования этой рыхлой пыли, в то время как на Земле плотные слои воздуха и воды способствуют формированию на её поверхности мощных толщ осадочных пород, называемых иногда "чехлом" планеты.
Реголит — несцементированный продукт дробления и переотложения базальтовых и анортозитовых пород под действием метеоритных бомбардировок, а также сильной радиации. По фактуре это хорошо слипающийся песок, по словам американских астронавтов Армстронга и Олдрина — с характерным запахом гари.
Реголит они нюхали, конечно, на Земле — когда привезли. Кроме того, его не раз доставляли в автоматическом режиме с Луны, а также астероидов Рюгу, Бенну, Итокава.
Изучение реголита космических объектов, особенно лунного, имеет важное не только научное, но и практическое значение — для проектирования будущих лунных баз, уверены в планетарии.
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