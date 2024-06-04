Назван неочевидный продукт, повышающий риск развития ожирения

Frontiers: перец чили может повышать риск развития ожирения

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета электронных наук и технологий Китая (UESTC) выяснили, что ожирение более распространено среди людей, часто употребляющих перец чили. Эти выводы были опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Фото: en.wikipedia.org by Tomas Castelazo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В рамках исследования была проанализирована связь между частотой потребления перца чили, индексом массы тела (ИМТ) и распространенностью ожирения в США. В исследовании участвовали 6138 американцев и американок. Учёные собрали данные о состоянии здоровья участников, их весе и частоте употребления перца чили.

На основе собранных данных участников разделили на три группы: не употребляющие чили, употребляющие чили время от времени и часто употребляющие чили. Корреляционный анализ показал, что у часто употребляющих чили индекс массы тела чаще превышает норму.

В среднем их ИМТ был на 0,71 пункта выше, чем у тех, кто редко включал чили в свой рацион.

Кроме того, было установлено, что у людей с высоким потреблением перца чили риск развития ожирения был на 55% выше по сравнению с теми, кто чили не употреблял.

Учёные отметили, что перец чили часто употребляется вместе с продуктами, богатыми жирами и калориями, что, вероятнее всего, и приводит к увеличению веса.