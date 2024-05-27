Врач назвала первый симптом проблем с щитовидной железой

Эндокринолог Мокрышева: повышенная тревожность может указывать на гипотиреоз

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

По словам эндокринолога и директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России Натальи Мокрышевой 40% пациентов с гипотиреозом, что является снижением функции щитовидной железы, страдают от повышенной тревожности, как сообщает aif.ru.

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Врач отмечает, что иногда бывает сложно отличить симптомы психических расстройств от проявлений гипотиреоза. У многих людей с гипотиреозом наблюдаются признаки клинической депрессии, а также чувства грусти и раздражительности.

Кроме того, среди проявлений гипотиреоза отмечаются усталость, набор веса и изменения настроения. В случае обнаружения гипотиреоза необходимо немедленно начинать лечение, чтобы предотвратить повреждение нервов, сердечные проблемы, а также затруднения с глотанием и дыханием.

Риск недостатка гормонов щитовидной железы можно снизить, отказавшись от курения и добавив в рацион йодированную соль, которая не влияет на вкус пищи.