Врач назвала первый симптом проблем с щитовидной железой

По словам эндокринолога и директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России Натальи Мокрышевой 40% пациентов с гипотиреозом, что является снижением функции щитовидной железы, страдают от повышенной тревожности, как сообщает aif.ru.
Врач отмечает, что иногда бывает сложно отличить симптомы психических расстройств от проявлений гипотиреоза. У многих людей с гипотиреозом наблюдаются признаки клинической депрессии, а также чувства грусти и раздражительности.
Кроме того, среди проявлений гипотиреоза отмечаются усталость, набор веса и изменения настроения. В случае обнаружения гипотиреоза необходимо немедленно начинать лечение, чтобы предотвратить повреждение нервов, сердечные проблемы, а также затруднения с глотанием и дыханием.
Риск недостатка гормонов щитовидной железы можно снизить, отказавшись от курения и добавив в рацион йодированную соль, которая не влияет на вкус пищи.
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