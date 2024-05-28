Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи назвали место на теле собаки, которое нельзя гладить
Солярий вместо солнечных лучей: насколько высок риск развития рака
"Ингосстрах": 20,8% молодых россиян ищут психологическую поддержку
Волочкова похвасталась заботливой дочерью Ариадной
Штурмовые группы из заключенных появятся в рядах украинской армии
Выращиваем крупную редиску
Протеиновый коктейль: для чего нужен спортсменам?
Два способа закрепить декор на стене без дырок и гвоздей
Toyota RAV4 вновь лидирует на мировом рынке SUV, обогнав Tesla Model Y
Учёные раскрыли эволюционный путь рыжих тараканов-прусаков — он оказался неожиданно коротким: менее 2100 лет

Рыжие тараканы стали отдельным видом около 2100 лет назад, установили генетики

3:16
Наука

Рыжие тараканы — самый распространённый вид городских вредителей по всему миру. Но в дикой природе они не встречаются. Энтомолог из Университета Западной Австралии Тео Эванс и эволюционный биолог из Гарвардского университета Цянь Тан узнали, как появились мерзкие насекомые, и рассказали об этом в The Conversation.

Рыжие тараканы стали отдельным видом около 2100 лет назад, установили генетики
Фото: Flickr by Sarah Camp is licensed under CC BY-ND 2.0 DEED

В Европе рыжие тараканы появились в армейских продовольственных магазинах во время Семилетней войны (1756-1763 годы). При этом каждая из противоборствующих сил назвала их в честь врага: русские — "прусаками", британские и прусские солдаты — "русскими тараканами".

В 1767 году шведский биолог Карл Линней классифицировал и назвал этот вид Blatta germanica. Blatta в переводе с латыни означает "избегает света", а germanica — потому что образцы, которые он исследовал, были собраны в Германии. Затем название рода изменили на Blattella, чтобы включить в него другие мелкие разновидности тараканов.

Позже анатомически похожих тараканов находили в Африке и Азии, поэтому предполагали, что они выделились в отдельный вид либо там, либо там.

Секвенирование тараканьего генома помогло установить родину рыжего таракана с почти стопроцентной точностью. Учёные собрали образцы ДНК у 281 таракана в 17 странах мира на шести континентах и исследовали небольшой участок CO1 (так называемый генетический штрих-код).

Вердикт однозначный: предок прусака — Blattella asahinai с берегов Бенгальского залива. Причём эти два вида разошлись друг с другом всего 2100 лет назад — мгновение с точки зрения эволюции.

Кроме того, специалисты изучили последовательности ДНК, известные как SNP — однонуклеотидные полиморфизмы, и поняли, как проходило распространение тараканов по миру.

Первая волна миграции хлынула с торговыми караванами из Бенгальского залива на запад около 1200 лет назад. Вторая — в Индонезию около 390 лет назад. В Европу тараканов занесли около 270 лет назад — как раз во время Семилетней войны. Оттуда примерно 120 лет назад они расползлись по остальным континентам.

Ускорению расширения ареала рыжих тараканов способствовало развитие транспорта, а улучшению приживаемости — налаживание бытовых условий: отопление, водопровод и т. д.

Всё это время люди боролись с тараканами, но те оказались непобедимыми противниками — благодаря феноменальной приспосабливаемости. Они стали вести ночной образ жизни, разучились летать, хотя и сохранили крылья, отказались от сладкого, потому что приманки с отравой делали на сахаре.

Может быть, исследование эволюционного пути — впервые настолько убедительное — поможет наконец победить тараканов, выразили робкую надежду его авторы в заключение статьи.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Вот неугомонная!"
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно России 1"
Как спрятаться от взглядом соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Город Часов Яр освобождают бывшие штурмовики ЧВК "Вагнер" Дмитрий Плотников Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века Сергей Лебедев Игры патриотов: могут ли военные сборы старшеклассников на полигонах быть опасными? Андрей Николаев
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Домашний квас с изюмом: его можно пить просто так или использовать для окрошки
Делаем почву плодородной без использования навоза
Делаем почву плодородной без использования навоза
Последние материалы
"Ингосстрах": 20,8% молодых россиян ищут психологическую поддержку
Рыжие тараканы стали отдельным видом около 2100 лет назад, установили генетики
Волочкова похвасталась заботливой дочерью Ариадной
Штурмовые группы из заключенных появятся в рядах украинской армии
Выращиваем крупную редиску
Протеиновый коктейль: для чего нужен спортсменам?
Два способа закрепить декор на стене без дырок и гвоздей
Toyota RAV4 вновь лидирует на мировом рынке SUV, обогнав Tesla Model Y
После женитьбы на Влади сердце Высоцкого некоторое время было занято другой женщиной
Город Часов Яр освобождают бывшие штурмовики ЧВК "Вагнер"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников