Учёные раскрыли эволюционный путь рыжих тараканов-прусаков — он оказался неожиданно коротким: менее 2100 лет

Рыжие тараканы стали отдельным видом около 2100 лет назад, установили генетики

3:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Рыжие тараканы — самый распространённый вид городских вредителей по всему миру. Но в дикой природе они не встречаются. Энтомолог из Университета Западной Австралии Тео Эванс и эволюционный биолог из Гарвардского университета Цянь Тан узнали, как появились мерзкие насекомые, и рассказали об этом в The Conversation.

Фото: Flickr by Sarah Camp is licensed under CC BY-ND 2.0 DEED

В Европе рыжие тараканы появились в армейских продовольственных магазинах во время Семилетней войны (1756-1763 годы). При этом каждая из противоборствующих сил назвала их в честь врага: русские — "прусаками", британские и прусские солдаты — "русскими тараканами".

В 1767 году шведский биолог Карл Линней классифицировал и назвал этот вид Blatta germanica. Blatta в переводе с латыни означает "избегает света", а germanica — потому что образцы, которые он исследовал, были собраны в Германии. Затем название рода изменили на Blattella, чтобы включить в него другие мелкие разновидности тараканов.

Позже анатомически похожих тараканов находили в Африке и Азии, поэтому предполагали, что они выделились в отдельный вид либо там, либо там.

Секвенирование тараканьего генома помогло установить родину рыжего таракана с почти стопроцентной точностью. Учёные собрали образцы ДНК у 281 таракана в 17 странах мира на шести континентах и исследовали небольшой участок CO1 (так называемый генетический штрих-код).

Вердикт однозначный: предок прусака — Blattella asahinai с берегов Бенгальского залива. Причём эти два вида разошлись друг с другом всего 2100 лет назад — мгновение с точки зрения эволюции.

Кроме того, специалисты изучили последовательности ДНК, известные как SNP — однонуклеотидные полиморфизмы, и поняли, как проходило распространение тараканов по миру.

Первая волна миграции хлынула с торговыми караванами из Бенгальского залива на запад около 1200 лет назад. Вторая — в Индонезию около 390 лет назад. В Европу тараканов занесли около 270 лет назад — как раз во время Семилетней войны. Оттуда примерно 120 лет назад они расползлись по остальным континентам.

Ускорению расширения ареала рыжих тараканов способствовало развитие транспорта, а улучшению приживаемости — налаживание бытовых условий: отопление, водопровод и т. д.

Всё это время люди боролись с тараканами, но те оказались непобедимыми противниками — благодаря феноменальной приспосабливаемости. Они стали вести ночной образ жизни, разучились летать, хотя и сохранили крылья, отказались от сладкого, потому что приманки с отравой делали на сахаре.

Может быть, исследование эволюционного пути — впервые настолько убедительное — поможет наконец победить тараканов, выразили робкую надежду его авторы в заключение статьи.