Древние конские могилы раскрывают тайну Галльских войн: археологи наткнулись на любопытное захоронение во Франции

Археологи наткнулись на захоронение десятков лошадей времен Галльских войн

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

В рамках предварительных археологических исследований перед строительством дороги во Франции, были обнаружены девять ям с останками лошадей, зарытых во время Галльских войн, примерно 100 г. до н. э. — 100 г. н. э.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Раскопки позволили обнаружить также следы построек и поселения раннего средневековья, а также другие конские могильники. На данный момент полностью изучены только две ямы, содержащие останки лошадей. Все лошади были взрослыми самцами, закопаны в одинаковой позе и похоронены одновременно после смерти. Другая яма содержит останки двух собак.

Количество обнаруженных лошадей на данный момент составляет 28 голов. Археологи надеются выяснить причины смерти, исключив эпидемию. Предполагается, что захоронения могут иметь связь с Галльскими войнами, возможно, в рамках религиозного ритуала, сообщает Planet Today.

Этот ритуал, если таковым был, был бы значительным, учитывая статус коней как важного ресурса в боевых действиях того времени.