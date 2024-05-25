Им нельзя удалять когти: учёные обнаружили опасность для здоровья крупных кошек

Учёные обнаружили негативные последствия удаления когтей тиграм и львам

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование выявило значительное влияние удаления когтей на мышечные способности крупных кошек.

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Хотя хирургические модификации экзотических животных незаконны в США, когти часто удаляют у львят и тигрят для обеспечения безопасности при контакте с людьми. Это также распространено среди домашних кошек, хотя и вызывает споры.

Учёные обнаружили, что удаление когтей у крупных кошек, таких как львы и тигры, приводит к 73%-му уменьшению массы мышц, отвечающих за обнажение когтей, и снижению общей силы передних конечностей на 46-66%. Это связано с тем, что крупные кошки больше зависят от передних конечностей для поддержки веса тела, сообщает SciTechDaily.

Исследование подчёркивает серьёзные последствия этой практики, которая калечит животных, нарушая их естественные способности и вызывая значительное снижение мышечной силы.