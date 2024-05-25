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Подделка украшения практически невозможна: изобретена технология защиты изделий из серебра

Создана технология защиты серебряных украшений от подделок

1:17
Наука

Недавно была разработана инновационная технология защиты серебряных украшений от подделок благодаря совместной работе учёных из России, Израиля, Великобритании и Армении.

Создана технология защиты серебряных украшений от подделок
Фото: commons.wikimedia.org by ожерелье is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Методика, описанная в пресс-релизе Университета ИТМО, представляет собой новаторский подход к проблеме фальсификации драгоценностей.

Этот новый метод защиты основан на применении поляризованного лазерного излучения для нанесения уникальных меток на поверхность украшений. Эти метки, создаваемые специальным образом, делают подделку практически невозможной без точного знания параметров лазерного облучения. По словам пресс-службы, эта методика не только эффективно защищает от фальсификаций, но и упрощает процесс обнаружения поддельных изделий при помощи поляризованного света, сообщает Planet Today.

Кроме того, данная технология имеет потенциал для расширения применения в других областях. Она может быть использована для маркировки других драгоценных камней и изделий из неметаллических материалов, таких как хрусталь и стекло, что открывает новые перспективы в борьбе с подделками не только в ювелирной индустрии, но и в других секторах, где важны аутентичность и качество товаров.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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