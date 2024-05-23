Стало известно, какие люди обладают худшей вербальной памятью

PsychoSci: люди без внутреннего голоса обладают худшей вербальной памятью

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Копенгагенского университета в Дании выяснили, что у людей, не обладающих так называемым "внутренним голосом", вербальная память значительно слабее, чем у тех, кто ведет мысленный диалог. Эти выводы опубликованы в журнале Psychological Science (PsychoSci).

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Как объясняют исследователи, большинство людей регулярно вступают в мысленный диалог с самими собой, который помогает им озвучивать текст при чтении и комментировать окружающее. Однако, по последним данным, около 5-10% людей не имеют этого внутреннего голоса.

По словам учёных, люди без внутреннего голоса сталкиваются с определёнными трудностями, так как им приходится затрачивать дополнительные усилия для перевода мыслей в слова. Некоторые предпочитают мыслить образами и преобразовывать их в слова только по необходимости.

Другие сравнивают свой мозг с компьютером, который не обрабатывает мысли вербально, и утверждают, что общаются по-своему. Восприятие текстовой информации у них описывается как чтение "немых" слов.

В ходе исследования датских учёных было установлено, что люди без внутреннего голоса хуже запоминают слова и испытывают затруднения с заданиями, требующими учёта звукового аспекта языка. Эксперимент, в котором участвовали 46 добровольцев, показал, что отсутствие внутреннего монолога коррелирует с низким уровнем вербальной памяти.

Этот вид памяти важен для организации и осмысления хранящихся в сознании слов, знаний и символов. Также люди без внутреннего голоса хуже воспринимают такие языковые и звуковые категории, как рифма.