Живые существа научились светиться на 300 млн лет раньше, чем считалось ранее. Почему же эта способность утрачена?

Биологи установили, когда впервые возникла биолюминесценция

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Биолюминесценция — способность живых существ светиться (как, например, всем известные светлячки) — впервые возникла у кораллов класса Octocorallia около 540 миллионов лет назад, установила международная команда биологов. Своим открытием они поделились в Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.

Фото: Flickr by NOAA Ocean Exploration is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0

Таким образом, крошечные глубоководные ракообразные, обитавшие в пучинах океана 267 миллионов лет назад, лишились титула первого светящегося животного — выходит, биолюминесценция создана природой чуть ли не на 300 миллионов лет раньше.

Уже было известно, что именно восьмилучевые кораллы — одни из древнейших форм светящейся жизни на Земле, поэтому за их изучение и взялись вплотную, объясняет Даниэль ДеЛео, морской биолог из Смитсоновского института и Международного университета Флориды.

Задел для исследования уже был — в 2022 году построено генеалогическое древо октокораллов с использованием генетических данных 185 таксонов этих полипов; кроме того, в рамках подводных экспедиций, проведённых морскими биологами Манабу Бесшо-Уэхара из Нагойского университета в Японии и Андреа Кваттрини из Смитсоновского института, были найдены ещё пять видов светящихся кораллов.

"Если мы знаем, какие виды октокораллов, живущих сегодня, являются биолюминесцентными, мы можем использовать статистику, чтобы сделать вывод, с высокой ли вероятностью их предки были биолюминесцентными", — объясняет Кваттрини.

Вывод учёных однозначен: биолюминесценция впервые возникла у общего предка всех октокораллов около 540 миллионов лет назад.

Вопросов, впрочем, осталось больше, и ответы на них её предстоит найти. Например, почему в ходе эволюции способность к свечению возникала 94 раза независимо и потом была утрачена почти всеми видами? Или почему октокораллы светятся, только если их потревожить?

Эволюционные биологи надеются понять это в дальнейших исследованиях.

Биолюминесценция в глубинах моря