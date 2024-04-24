"Счастливые часов не наблюдают": обнаружен фактор, влияющий на восприятие времени человеком

Nature Human Behavior: восприятие времени зависит от просматриваемых изображений

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в Nature Human Behavior, выявило, что наше восприятие времени может изменяться под воздействием различных факторов, включая внешний вид изображений.

Фото: flickr.com by fdecomite is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ученые из Университета Джорджа Мейсона провели серию экспериментов, в ходе которых обнаружили, что размеры и запоминающийся характер изображений могут влиять на ощущение времени, которое мы проводим, рассматривая их.

Было показано, что более крупные и запоминающиеся изображения создают впечатление более длительного времени, в то время как беспорядочные изображения, наоборот, могут сокращать время.

Ученые также предположили, что запоминающиеся изображения могут обрабатываться быстрее зрительной системой, что влияет на восприятие продолжительности времени.

Становится ясно, что восприятие времени может быть субъективным и изменчивым, и его влияние на память и визуальную обработку требует дополнительного изучения.