Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасение губ: как правильно использовать гигиеническую помаду
Крыжовник тоже украсит сад
Ольга Кабо объяснила, почему она считает, что российское кино лучше зарубежного
Яковлев считает, что Карпин должен возглавить "Спартак"
Майские праздники россияне проведут на дачах, с семьёй и шашлыком
Бондарчук назвал феноменальной озвучку фильма "Сто лет тому вперед"
Питание, способствующее появлению ранних морщин
Рецепт салата из запечённой свёклы с сыром фета
Певица Алсу извинилась за победу дочери на шоу "Голос. Дети"
Установлено, от какого места Луны откололся кусок, который кувыркается рядом с Землёй

Получены новые доказательства лунного происхождения Камоалевы

2:00
Наука » Экология » Космос

Квазиспутник Земли Камоалева — это кусок Луны, отколовшийся от её обратной стороны при образовании кратера Джордано Бруно. Таковы выводы учёных, опубликованные в Nature Astronomy.

Получены новые доказательства лунного происхождения Камоалевы
Фото: NASA is licensed under public domain

"Мини-луна" Камоалева открыта в 2016 году. Это быстро кувыркающийся камень размером 30-60 метров, вращающийся вместе с Землёй вокруг Солнца. Он то отдаляется, то приближается, но остаётся в поле тяготения нашей планеты, будучи её квазиспутником.

Лунное происхождение астероида предположили сразу после открытия — он состоит из того же, судя по отражательной способности, вещества, что и Луна, а также прилетевшие с неё метеориты.

Камоалева откололась от Луны, когда в неё врезался объект размером около мили (более 1,5 километра). Он упал под углом 45° на скорости 18 км/с. Одновременно образовался кратер Джордано Бруно. К таким выводам учёные пришли, сопоставив диаметр кратера и — самое главное — его возраст: все остальные известные кратеры намного древнее.

Окончательно подтвердить эти выкладки должен зонд "Тяньвэнь-2", который отправится к "мини-луне" в 2025 году, чтобы привезти образцы грунта. Их сравнят с хранящимися в NASA кусочками лунной породы, доставленными в 1976 году.

"Возможность лунного происхождения добавляет неожиданную интригу миссии [Тяньвэнь-2] и создает дополнительные технические проблемы для возврата образцов", — пояснил планетолог из Университета Цинхуа Бинь Ченг.

Он очень надеется, что расчёты подтвердятся. "Это всё равно, что узнать, с какого дерева в огромном лесу упал на землю лист", — написал Ченг в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ).

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров В Минобороны арестован зам Шойгу, продолжаются атаки в Часовом Яре Дмитрий Плотников Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Ирина Винер заявила, что Дина Аверина приняла решение о завершении карьеры не из-за травмы
Ирина Винер заявила, что Дина Аверина приняла решение о завершении карьеры не из-за травмы
Последние материалы
Майские праздники россияне проведут на дачах, с семьёй и шашлыком
Бондарчук назвал феноменальной озвучку фильма "Сто лет тому вперед"
Питание, способствующее появлению ранних морщин
Рецепт салата из запечённой свёклы с сыром фета
Певица Алсу извинилась за победу дочери на шоу "Голос. Дети"
Ученые ответили, как определить возраст черепахи
Продажи жилья в новостройках США выросли почти на 9% в марте
Медицинское страхование в Башкирии может измениться из-за роста аллергий
Зрители объяснили, почему не стоит показывать детям "Сто лет тому вперёд"
Баклажаны могут столкнуться с различными проблемами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников