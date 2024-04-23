Установлено, от какого места Луны откололся кусок, который кувыркается рядом с Землёй

Получены новые доказательства лунного происхождения Камоалевы

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Квазиспутник Земли Камоалева — это кусок Луны, отколовшийся от её обратной стороны при образовании кратера Джордано Бруно. Таковы выводы учёных, опубликованные в Nature Astronomy.

Фото: NASA is licensed under public domain

"Мини-луна" Камоалева открыта в 2016 году. Это быстро кувыркающийся камень размером 30-60 метров, вращающийся вместе с Землёй вокруг Солнца. Он то отдаляется, то приближается, но остаётся в поле тяготения нашей планеты, будучи её квазиспутником.

Лунное происхождение астероида предположили сразу после открытия — он состоит из того же, судя по отражательной способности, вещества, что и Луна, а также прилетевшие с неё метеориты.

Камоалева откололась от Луны, когда в неё врезался объект размером около мили (более 1,5 километра). Он упал под углом 45° на скорости 18 км/с. Одновременно образовался кратер Джордано Бруно. К таким выводам учёные пришли, сопоставив диаметр кратера и — самое главное — его возраст: все остальные известные кратеры намного древнее.

Окончательно подтвердить эти выкладки должен зонд "Тяньвэнь-2", который отправится к "мини-луне" в 2025 году, чтобы привезти образцы грунта. Их сравнят с хранящимися в NASA кусочками лунной породы, доставленными в 1976 году.

"Возможность лунного происхождения добавляет неожиданную интригу миссии [Тяньвэнь-2] и создает дополнительные технические проблемы для возврата образцов", — пояснил планетолог из Университета Цинхуа Бинь Ченг.

Он очень надеется, что расчёты подтвердятся. "Это всё равно, что узнать, с какого дерева в огромном лесу упал на землю лист", — написал Ченг в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ).