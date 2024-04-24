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Зачем на МКС вырастили из стволовых клеток органоиды головного мозга и экспериментируют над ними

NASA рассказала об экспериментах с органоидами головного мозга на МКС

Наука

В понедельник бортинженеры NASA Трейси К. Дайсон и Майк Барратт проводили очередные эксперименты с органоидами головного мозга на МКС, сообщили в космическом агентстве.

NASA рассказала об экспериментах с органоидами головного мозга на МКС
Фото: NASA is licensed under public domain

Выращенные из нейронов реальных пациентов при помощи стволовых клеток культуры обрабатывали лекарственными препаратами, чтобы изучить их фармакодинамику в условиях микрогравитации. Образцы упакуют в криопробирки и ближайшим рейсом (26 апреля) отправят на Землю для исследования медиками.

Основная цель этих экспериментов — разработка эффективной терапии для лечения нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Дополнительно учёные надеются проработать профилактику последствий длительных космических полётов.

Тем временем космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб готовились к первому в этом году выходу в открытый космос, намеченному на четверг, — примеряли скафандры "Орлан".

Каждый рабочий день на МКС наполнен научной работой, поэтому все участники экспедиций, кроме космических туристов, хорошо разбираются во разных областях знаний. По словам космонавта Ирины Прониной, тупых туда не берут.

Взаимодействие нейронов
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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