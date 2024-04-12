Профессия, в которую отбирают по IQ: по признанию космонавтов, среди них "тупых нет"

Космонавты на МКС постоянно проводят научные эксперименты в самых разных областях знаний — от астрофизики до медицины. Член отряда подготовки космонавтов НПО "Энергия" Ирина Пронина объяснила Pravda.Ru, как её коллеги умудряются быть столь разносторонне образованными.
Перед выполнением научных работ космонавты проходят подготовку, сообщила она. "Проходят специальное обучение в какой-то сфере, потом сдают тесты, экзамены. Много общаются с учёными, кто делает тот или иной научный эксперимент. Они их тоже всему обучают, всё подробно рассказывают. Конечно, все космонавты проходят специализированное обучение и тренировки, чтобы быть готовыми к выполнению своих задач на станции", — пояснила собеседница издания.
К тому же все, кого зачислили в отряд космонавтов, уже обладают солидным интеллектуальным багажом — кого попало туда не берут.
"Проводят тесты, экзамены различные. В общем, тупых нет. Также проверяют психологическую устойчивость — тоже с помощью разных тестов. Смотрят, как справляется человек в стрессовой ситуации. Естественно, каждый космонавт должен быть способен к обучению и принятию сложных решений в экстремальных условиях", — подчеркнула Пронина.
К космическим туристам требования на этот счёт не такие строгие, но у них и задачи другие, добавила она. "Им такую серьёзную работу не доверяют, максимум могут что-то помочь, унитазы помыть. Но и отправляются они туда с другой целью. В основном посмотреть на красивые виды, потому что действительно они там шикарные, поделать красивые фотографии — не зря же они такие деньги за это отдают. Но всё равно они тоже проходят специализированное обучение, проверяют их физическую подготовку, тренируют и так далее. Конечно, у них должно быть хорошее физическое состояние, отсутствие противопоказаний к полёту в космосе, а также способность адаптироваться к условиям невесомости и строгим требованиям безопасности", — заключила Пронина.
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