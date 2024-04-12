Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МОЭК сообщила об уголовном деле против "Жилищника" из-за долга за тепло
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Пятница
5 основанных на реальных событиях фильмов о серийных убийцах
Кефир с гречкой: работающий рецепт на завтрак для желающих похудеть
Селена Гомес подтвердила отношения с новым избранником Бенни Бланко
NTSB начала расследование смертельного ДТП с участием Ford Mustang Mach-E
Когда необходимо подкарливать гортензию?
Миролюбивые и ленивые: три самые спокойные породы кошек, которые не создадут проблем и хлопот
Когда шторы в комнате вешать запрещено
Профессия, в которую отбирают по IQ: по признанию космонавтов, среди них "тупых нет"

Космонавт Пронина: космическим туристам доверяют только унитаз помыть

2:01
Наука

Космонавты на МКС постоянно проводят научные эксперименты в самых разных областях знаний — от астрофизики до медицины. Член отряда подготовки космонавтов НПО "Энергия" Ирина Пронина объяснила Pravda.Ru, как её коллеги умудряются быть столь разносторонне образованными.

Космонавт Пронина: космическим туристам доверяют только унитаз помыть
Фото: NASA is licensed under public domain

Перед выполнением научных работ космонавты проходят подготовку, сообщила она. "Проходят специальное обучение в какой-то сфере, потом сдают тесты, экзамены. Много общаются с учёными, кто делает тот или иной научный эксперимент. Они их тоже всему обучают, всё подробно рассказывают. Конечно, все космонавты проходят специализированное обучение и тренировки, чтобы быть готовыми к выполнению своих задач на станции", — пояснила собеседница издания.

К тому же все, кого зачислили в отряд космонавтов, уже обладают солидным интеллектуальным багажом — кого попало туда не берут.

"Проводят тесты, экзамены различные. В общем, тупых нет. Также проверяют психологическую устойчивость — тоже с помощью разных тестов. Смотрят, как справляется человек в стрессовой ситуации. Естественно, каждый космонавт должен быть способен к обучению и принятию сложных решений в экстремальных условиях", — подчеркнула Пронина.

К космическим туристам требования на этот счёт не такие строгие, но у них и задачи другие, добавила она. "Им такую серьёзную работу не доверяют, максимум могут что-то помочь, унитазы помыть. Но и отправляются они туда с другой целью. В основном посмотреть на красивые виды, потому что действительно они там шикарные, поделать красивые фотографии — не зря же они такие деньги за это отдают. Но всё равно они тоже проходят специализированное обучение, проверяют их физическую подготовку, тренируют и так далее. Конечно, у них должно быть хорошее физическое состояние, отсутствие противопоказаний к полёту в космосе, а также способность адаптироваться к условиям невесомости и строгим требованиям безопасности", — заключила Пронина.

Эксперименты на МКС
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек

Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.

Эксперты выделили самые умные породы кошек
Силовая тренировка для тех, кому за 60
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру Дмитрий Плотников Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении Юрий Бочаров У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Сводка с фронта: "Азов"* наотрез отказался идти в Часов Яр, Харьков обесточен ракетами
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Последние материалы
Как поступить, если вы опоздали на рейс
Валерия Карпина признали лучшим тренером РПЛ в марте
Популярные методы подтяжки век: от ботокса до хирургии
Доставят сплошные хлопоты: три самые проблемные породы собак, которых тяжело воспитывать
Science: спинной мозг способен осуществлять независимое двигательное обучение
Mercedes-Benz EQS Sedan обновляется на 2025 год: новый дизайн и увеличение емкости батареи
В Сети появился трейлер новой летней комедии "Тур с Иванушками" с Агатой Муцениеце и Романом Курцыным в главных ролях
Как узнать стоимость лечебных процедур, предоставленных в рамках ОМС
Роулинг намекнула, что никогда не простит Дэниэла Рэдклиффа и Эмму Уотсон
Как выбрать коврик для ванной комнаты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников