Профессия, в которую отбирают по IQ: по признанию космонавтов, среди них "тупых нет"

Космонавт Пронина: космическим туристам доверяют только унитаз помыть

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Космонавты на МКС постоянно проводят научные эксперименты в самых разных областях знаний — от астрофизики до медицины. Член отряда подготовки космонавтов НПО "Энергия" Ирина Пронина объяснила Pravda.Ru, как её коллеги умудряются быть столь разносторонне образованными.

Фото: NASA is licensed under public domain

Перед выполнением научных работ космонавты проходят подготовку, сообщила она. "Проходят специальное обучение в какой-то сфере, потом сдают тесты, экзамены. Много общаются с учёными, кто делает тот или иной научный эксперимент. Они их тоже всему обучают, всё подробно рассказывают. Конечно, все космонавты проходят специализированное обучение и тренировки, чтобы быть готовыми к выполнению своих задач на станции", — пояснила собеседница издания.

К тому же все, кого зачислили в отряд космонавтов, уже обладают солидным интеллектуальным багажом — кого попало туда не берут.

"Проводят тесты, экзамены различные. В общем, тупых нет. Также проверяют психологическую устойчивость — тоже с помощью разных тестов. Смотрят, как справляется человек в стрессовой ситуации. Естественно, каждый космонавт должен быть способен к обучению и принятию сложных решений в экстремальных условиях", — подчеркнула Пронина.

К космическим туристам требования на этот счёт не такие строгие, но у них и задачи другие, добавила она. "Им такую серьёзную работу не доверяют, максимум могут что-то помочь, унитазы помыть. Но и отправляются они туда с другой целью. В основном посмотреть на красивые виды, потому что действительно они там шикарные, поделать красивые фотографии — не зря же они такие деньги за это отдают. Но всё равно они тоже проходят специализированное обучение, проверяют их физическую подготовку, тренируют и так далее. Конечно, у них должно быть хорошее физическое состояние, отсутствие противопоказаний к полёту в космосе, а также способность адаптироваться к условиям невесомости и строгим требованиям безопасности", — заключила Пронина.

Эксперименты на МКС