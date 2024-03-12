Космонавты занялись изучением зашкаливающей активности Солнца — в Роскосмосе рассказали об эксперименте на МКС

На прошлой неделе космонавты Роскосмоса провели на МКС эксперимент "БТН-Нейтрон", сообщили в пресс-службе госкорпорации в понедельник.
Программой долговременных ядерно-физических экспериментов "БТН-Нейтрон" предусмотрено построение физической модели генерации заряженных и нейтральных частиц во время солнечных вспышек. Для исследований ещё в 2006–2007 году на орбиту доставили уйму сложного и дорогого оборудования.
Сейчас, когда солнечная активность бьёт рекорды, самое время вплотную заняться её изучением. Мощные вспышки на нашем светиле порождают потоки нейтронов в верхних слоях атмосферы Земли.
Для их регистрации в гермоотсеке российского сегмента станции установлены и работают детекторы на основе изотопа гелия 3Не с замедлителями разной толщины:
Наблюдения за солнечными нейтронами на МКС в сравнении с данными нейтронного детектора ХЕНД, работающего над красной планетой по программе Mars Odyssey, позволят понять, как магнитосфера Земли защищает от солнечного ветра тех, кто на ней живёт — то есть всех нас.
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