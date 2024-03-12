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Космонавты занялись изучением зашкаливающей активности Солнца — в Роскосмосе рассказали об эксперименте на МКС

На МКС провели эксперимент по изучению последствий солнечных вспышек

1:32
Наука

На прошлой неделе космонавты Роскосмоса провели на МКС эксперимент "БТН-Нейтрон", сообщили в пресс-службе госкорпорации в понедельник.

На МКС провели эксперимент по изучению последствий солнечных вспышек
Фото: ИКИ РАН

Программой долговременных ядерно-физических экспериментов "БТН-Нейтрон" предусмотрено построение физической модели генерации заряженных и нейтральных частиц во время солнечных вспышек. Для исследований ещё в 2006–2007 году на орбиту доставили уйму сложного и дорогого оборудования.

Сейчас, когда солнечная активность бьёт рекорды, самое время вплотную заняться её изучением. Мощные вспышки на нашем светиле порождают потоки нейтронов в верхних слоях атмосферы Земли.

Для их регистрации в гермоотсеке российского сегмента станции установлены и работают детекторы на основе изотопа гелия 3Не с замедлителями разной толщины:

  • детектор тепловых нейтронов;
  • детектор эпитепловых нейтронов;
  • детектор резонансных нейтронов;
  • сцинтилляционный детектор на основе стильбена с защитой от заряженных частиц из органического сцинтиллятора для регистрации быстрых нейтронов;
  • сцинтилляционный детектор на основе кристалла LaBr3 для регистрации гамма-излучения.

Наблюдения за солнечными нейтронами на МКС в сравнении с данными нейтронного детектора ХЕНД, работающего над красной планетой по программе Mars Odyssey, позволят понять, как магнитосфера Земли защищает от солнечного ветра тех, кто на ней живёт — то есть всех нас.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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