Взбодритесь утром кофе от ИИ: в Финляндии робот создал рецепт идеального напитка

В Финляндии ИИ помог создать рецепт идеального кофе

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Кофейная фабрика Kaffa в Хельсинки представила новый сорт кофе AI-conic, созданный при помощи искусственного интеллекта (ИИ), с целью улучшения процессов в отрасли кофе. Финляндия, мировой лидер по потреблению кофе, стала идеальным местом для запуска этого проекта.

Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Смесь AI-conic включает в себя четыре типа кофейных зерен, в основе которых лежит бразильский сорт Fazenda Pinhal. Разработка проводилась совместно с местной консалтинговой компанией по искусственному интеллекту Elev.

Используя данные описания всех типов кофе компании, ИИ подобрал оптимальную смесь зерен из разных стран и разработал этикетку и детальное описание вкуса кофе. Эксперты Kaffa подтвердили, что новый бленд оказался идеальным еще после первой пробной обжарки и слепого тестирования, сообщает SecurityLab.

AI-conic стал ярким примером того, как искусственный интеллект может привнести новые перспективы в индустрию кофе.