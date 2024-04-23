Природа нанесёт сокрушительный удар по мировой экономике: названа сумма будущих убытков от изменения климата

Глобальное потепление является серьезной угрозой для человечества и окружающей среды.
Исследование, проведенное учеными Потсдамского института исследований климатического влияния, показывает, что к 2049 году экономические потери от климатических изменений могут достигнуть 38 триллионов долларов в год. Это представляет угрозу для мировой экономики, потому что оценочные убытки составляют до 19 процентов ее объема, сообщает Nature.
Главными факторами, вносящими вклад в эти потери, являются увеличение температуры на планете и частые природные катаклизмы, такие как наводнения, ураганы и лесные пожары. Эти явления не только наносят ущерб экосистемам, но и угрожают жизни и здоровью миллионов людей, особенно жителей стран Африки и Южной Азии.
Проблема глобального потепления требует срочных мер, включая сокращение выбросов парниковых газов и адаптацию к изменяющимся климатическим условиям. Это не только вопрос экологии и безопасности, но и экономического развития.
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