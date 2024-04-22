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Стихийные бедствия станут более предсказуемыми: учёные обнаружили ещё одно применение ИИ

Учёные из Университета Рединга узнали об эффективности ИИ в прогнозировании шторма

1:13
Наука

Недавнее исследование утверждает, что искусственный интеллект (ИИ) успешно предсказывает траекторию и силу крупных штормов с высокой точностью и скоростью.

Учёные из Университета Рединга узнали об эффективности ИИ в прогнозировании шторма
Фото: flickr.com by Zooey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ученые из Университета Рединга провели сравнение прогнозов, основанных на анализе шторма Сиаран в ноябре 2023 года, и пришли к выводу, что применение машинного обучения в прогнозировании погоды может быть быстрым, точным, более доступным и требующим меньше вычислительных ресурсов, чем традиционные методы.

Профессор Андрю Чарлтон-Перез, главный исследователь, заявил, что ИИ находится на пути к изменению подходов к погодным прогнозам прямо перед нашими глазами. Он подчеркнул важность дальнейших исследований в этой области для обеспечения более эффективной защиты от крупных стихийных бедствий, сообщает Phys.org.

Ученые отмечают, что разработка моделей машинного обучения может привести к тому, что использование ИИ в погодных прогнозах станет обычной практикой в ближайшем будущем, что приведет к экономии времени и ресурсов, затрачиваемых на прогнозирование погоды.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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