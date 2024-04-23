Революционное решение проблемы слепоты: генное редактирование призвано победить болезнь Беста

Генетики нашли метод лечения неизлечимой формы слепоты

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Генное редактирование предоставляет человечеству и науке новые перспективы, раскрывая потенциал в борьбе с наследственными заболеваниями, которые могут привести к необратимой слепоте.

Фото: Wikipedia by U.S. Department of Defense Current Photos

Одним из таких заболеваний является болезнь Беста, вызванная множеством мутаций в гене BEST1, которая поражает органы зрения.

Свежие научные открытия, опубликованные в журнале American Journal of Human Genetics, показывают, что замена мутированных генов может стать ключом к решению этой проблемы.

Ученые предполагают, что замена мутированных генов, осуществляемая с использованием стволовых клеток пациентов, может положительно повлиять на исход лечения.

С помощью методов редактирования генов, таких как CRISPR-Cas9, удалось преодолеть некоторые ограничения, а генная терапия позволила улучшить функции органов зрения.

Этот двойной подход к генной терапии имеет потенциал кардинально изменить подход к лечению болезни Беста и предотвращению слепоты.