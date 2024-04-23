Космическая гравитация: загадочные изменения в мозге астронавтов рассекречены

Ученые установили, что в космосе человек мыслит иначе, чем на Земле

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Ученые обнаружили, что более половины астронавтов испытывают среднюю степень синдрома космической адаптации. Почти 10% сталкиваются с его тяжелой формой.

Фото: NASA by Neil Armstrong is licensed under public domain

Один из признаков этого синдрома заключается в изменении мышления у космонавтов. Научные эксперименты подтвердили, что эти ощущения реальны. Их проявление связано с отсутствием у человека органа, контролирующего чувство гравитации.

Мозг использует вестибулярный аппарат для определения положения тела в пространстве. Оказалось, что в зависимости от положения тела мозг работает по-разному. В вертикальном положении он активен и быстро принимает решения, а в горизонтальном стремится к отдыху.

Отсутствие гравитации воспринимается мозгом как состояние покоя, что делает решение логических и математических задач на орбите более сложным для космонавтов.