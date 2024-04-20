Мы где-то свернули не туда: обнаружено, что наши далёкие предки эволюционировали подобно жукам

Обнаружена отличительная эволюционная особенность рода Homo

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в Nature Ecology & Evolution, представляет новые данные об эволюции рода Homo и его роли в формировании видового разнообразия.

Фото: Pressebilder Neanderthal Museum, Mettmann by Neanderthal-Museum, Mettmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В отличие от общих закономерностей эволюции, у Homo наблюдается необычный механизм, который способствует увеличению видового разнообразия и снижает вымирание видов-предшественников.

Ранние представители рода Homo сосуществовали с предыдущими видами, не вытесняя их, а скорее способствуя появлению новых. Это явление не наблюдается у других позвоночных и имеет аналоги только среди жуков на изолированных островах.

Исследователи предполагают, что такой уникальный механизм был возможен благодаря способности ранних представителей Homo осваивать новые экологические ниши путем миграции и развития различных навыков, таких как овладение огнем, земледелие и скотоводство.

Однако, с приходом Homo sapiens ситуация кардинально изменилась. Современный человек стал универсальным дилетантом, вытесняя другие виды гоминидов не только за счет своих умений, но и благодаря способности лучше адаптироваться к новым условиям выживания.