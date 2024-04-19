Спасаться от глобального потепления будем там: обнаружены леса, противостоящие изменению климата

Ecology and Evolution: леса в горах помогут противостоять глобальному потеплению

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное Университетом Вермонта, обращает внимание на явление "скопления холодного воздуха" в лесах горных районов.

Фото: unsplash.com by Мика Матин is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В отличие от общепринятых представлений, теплота в этих лесах оказывается внизу, а не на вершинах. Результаты исследования показали, что скопление холодного воздуха наблюдается круглый год и оказывает существенное воздействие на структуру леса.

Это исследование становится первым количественным описанием скопления холодного воздуха в лесах, и планируются дополнительные исследования для изучения его масштабов, сообщает Ecology and Evolution.

Учёные заключают, что хотя эти леса не являются полным решением проблемы изменения климата, они могут предоставить возможности для выживания видов, приспособленных к холоду, и стать объектом защиты и управления в условиях климатических изменений.