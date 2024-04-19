Спасаться от глобального потепления будем там: обнаружены леса, противостоящие изменению климата

Исследование, проведенное Университетом Вермонта, обращает внимание на явление "скопления холодного воздуха" в лесах горных районов.
В отличие от общепринятых представлений, теплота в этих лесах оказывается внизу, а не на вершинах. Результаты исследования показали, что скопление холодного воздуха наблюдается круглый год и оказывает существенное воздействие на структуру леса.
Это исследование становится первым количественным описанием скопления холодного воздуха в лесах, и планируются дополнительные исследования для изучения его масштабов, сообщает Ecology and Evolution.
Учёные заключают, что хотя эти леса не являются полным решением проблемы изменения климата, они могут предоставить возможности для выживания видов, приспособленных к холоду, и стать объектом защиты и управления в условиях климатических изменений.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.