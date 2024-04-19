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Изобретён биополимер для покрытия металлических костных имплантатов, способный разлагаться в организме с выделением лекарств

Создан биоразлагаемый полимер для покрытия металлических костных имплантатов

1:56
Наука

Учёные из Института физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) разработали биополимер для покрытия металлических костных имплантатов с уникальными свойствами. Проведены успешные эксперименты, их результаты опубликованы в журнале Polymers.

Создан биоразлагаемый полимер для покрытия металлических костных имплантатов
Фото: Flickr by H Dragon is licensed under CC BY 2.0

Медицина широко использует металлические "запчасти" для лечения повреждений костей — травматических или в результате онкологических заболеваний. После операций имплантаты приживаются — долго, а порой и с осложнениями, которые профилактируют сильными антибиотиками.

Томские учёные разработали биоактивное покрытие из фосфатов кальция на основе сополимера молочной и гликолевой кислот. Оно сочетает в себе, кажется, взаимоисключающие качества — не отторгается организмом, надёжно защищает металлическую поверхность от коррозии, при этом постепенно разлагается.

Последнее свойство позволило придать материалу дополнительную функцию. В него добавляют медикаменты для ускорения роста костной ткани и, соответственно, заживления, которые постепенно высвобождаются.

Изобретатели подобрали концентрацию молочной и гликолевой кислот такой, чтобы покрытие состояло из двух слоёв — плотного нижнего и верхнего пористого. Это способствует максимально равномерному и продолжительному выходу лекарственного препарата в процессе биоразложения.

Для проверки качества разработки её нанесли на титановую подложку и три недели держали в физиологическом растворе, взвешивая каждые два дня.

"В дальнейшем мы планируем провести биологические испытания предложенного покрытия на клеточных культурах и на лабораторных животных", — сообщила научный сотрудник лаборатории физики наноструктурных биокомпозитов ИФПМ СО РАН кандидат технических наук Екатерина Комарова.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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