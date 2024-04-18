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Обнаружены останки крупнейшего морского динозавра в истории, проживавшего 202 миллионов лет назад

PLOS One: обнаружены окаменелости ихтиозавра, проживавшего 202 млн лет назад

1:11
Наука

Международная группа палеонтологов из Великобритании и Германии провела исследование, в результате которого были обнаружены окаменелые останки крупнейшего известного ихтиозавра, который получил название Ichthyotitan severnensis.

PLOS One: обнаружены окаменелости ихтиозавра, проживавшего 202 млн лет назад
Фото: [email protected] by Dmitry Bogdanov is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Этот ихтиозавр, проживший около 202 миллионов лет назад, был сравним по размерам с современным синим китом и имел длину более 25 метров.

Останки были найдены на побережье Великобритании в графстве Сомерсет и стали объектом внимания для дальнейшего изучения.

Немецкие учёные из Боннского университета провели дополнительное исследование внутренней структуры костей этого ихтиозавра и обнаружили, что на момент обнаружения животное не достигло своего предельного размера, сообщает PLOS One.

Особое внимание было уделено аномальному периостальному росту костей нижних челюстей, что указывает на необычные стратегии развития скелета у ихтиозавров. Эти стратегии, вероятно, позволяли представителям этого вида достигать огромных размеров и демонстрировать выдающиеся биологические характеристики.

Ихтиозавры - крупнейшие животные на Земле
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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