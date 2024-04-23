Врач рассказала о предвестниках инфаркта

Кардиолог Поленова: у инфаркта миокарда нет предвестников

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Инфаркт миокарда может наступить внезапно, без каких-либо предварительных симптомов, поэтому регулярные медицинские обследования рекомендуются даже в отсутствие жалоб. Эту информацию раскрыла кардиолог и лектор Российского общества "Знание" Наталья Поленова в интервью для "ФедералПресс".

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В случае появления болей в области груди необходимо немедленно провести ЭКГ. Однако боль при инфаркте миокарда иногда может быть отличительной своим приступообразным характером.

Также она может быстро смягчиться после приема нитроглицерина и сопровождаться неприятным чувством за грудиной.

Предсказать риск инфаркта миокарда можно, учитывая факторы, такие как курение, сахарный диабет, ожирение, гипертония, мужской пол и пожилой возраст, которые увеличивают вероятность возникновения этого состояния.