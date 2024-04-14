Пресс-служба Венского университета заявила о прорыве в понимании звездного ветра

Европейские ученые впервые обнаружили порожденные звездным ветром рентгеновские волны

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Европейские ученые впервые зафиксировали рентгеновское излучение, которое генерирует звездный ветер, аналог солнечного ветра, в близлежащих окрестностях трех звезд, сходных по размерам и физическим характеристикам с Солнцем. Эти измерения подтвердили его существо и указали на исключительно значительную силу звездного ветра, сообщила в пятницу пресс-служба Венского университета.

"Мы разработали метод, который дал возможность выделить рентгеновское излучение звездного ветра и астросферы от остальных рентгеновских источников, что позволило впервые заметить сигнал, генерируемый при взаимодействиях между материей межзвездной среды и кислородными ионами, присутствующими в звездном ветре трех различных светил. Это значительно расширило наши представления о природе этих потоков частиц", — рассказала старший научный специалист Венского университета Кристина Кислякова, чьи слова приводит пресс-служба взрослого учебного заведения.

Кислякова и ее коллеги сделали это открытие при наблюдениях за рентгеновским свечением трех соседних солнцеподобных звезд — 70 Змееносца, эпсилон Эридана и 61 Лебедя — которые ученые осуществляли с помощью европейского космического телескопа XMM-Newton. При его помощи астрономы проследили, как много рентгеновского излучения вырабатывают ионы кислорода из звездного ветра при столкновениях с нейтральными атомами межзвездной среды.

Как объясняют исследователи, эти столкновения приводят к образованию рентгеновских фотонов с определенными длинами волн и энергией, что позволяет отличить их от остальных пучков рентгена, которые генерируют сами звезды и другие объекты в звездных системах. Опираясь на это утверждение, ученые измерили интенсивность рентгеновского свечения атомов кислорода в тех регионах космоса, где, предположительно, находится астросфера трех изученных ими звезд.

Эти замеры и последующие вычисления показали, что все три звезды генерируют весьма мощный звездный ветер, который превосходит свой солнечный аналог по уровню плотности и концентрации материи приблизительно в 10-66 раз. Это свидетельствует о том, что 70 Змееносца, эпсилон Эридана и 61 Лебедя высвобождают в космос и теряют значительно больше материи, чем Солнце, что, предположительно, обусловлено высоким уровнем магнитной активности этих звезд.

По мнению Кисляковой и ее коллег, последующие наблюдения за звездным ветром в системах, содержащих планеты, позволят ученым впервые проследить, как этот поток частиц, выбрасываемых далекими звездами, влияет на свойства и состав атмосферы потенциальных аналогов Земли, а также гигантских планет. Это является ключевым для оценки влияния высокого уровня активности звезд на их пригодность для возникновения и существования жизни.

Солнечный ветер, аналогично своим звездным коллегам, является потоком протонов и других заряженных частиц, который постоянно испускается Солнцем и другими звездами, образуя вокруг них "пузырь" из горячей разреженной плазмы, который астрономы именуют гелиосферой или астросферой. Эти структуры взаимодействуют с атмосферами планет и материей комет и астероидов, оказывая влияние на их химический состав и свойства.