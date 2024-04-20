Как наша Солнечная система обречена на хаос и катастрофу: ученые предупреждают о неминуемом конце

Что будет с системой планет, когда Солнце умрет

2:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда наступит конец для Солнца, Меркурий и Венера поглотит его пылающая оболочка. Землю, скорее всего, ожидает та же участь, в то время как некоторые астероиды в поясе между Марсом и Юпитером, а также несколько спутников Юпитера, сойдут со своих орбит и разлетятся на части.

Этот сценарий катастрофы описан в исследовании, опубликованном международной командой ученых, в основном координируемой Уорикским университетом в Великобритании и опубликованном в "Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества". Исследование базируется на наблюдениях за тремя белыми карликами, звездами в завершающей стадии своего эволюционного пути, протяжённостью примерно в пять миллиардов лет.

В течение 17 лет исследователи следили за этими тремя звездами, измеряя изменения яркости, вызванные хаотическими транзитами обломков, образовавшихся в результате разрушения астероидов, спутников и планет на орбите, чтобы воссоздать эволюцию этих планетарных систем.

Первый белый карлик (ZTF J0328-1219) казался стабильным в последние годы, но оставил следы серьезного катастрофического события, произошедшего примерно в 2010 году. Вторая звезда (ZTF J0923+4236) периодически затмевалась каждые два месяца и в эти моменты проявляла хаотическую переменность в течение нескольких минут, прежде чем снова становилась светлее.

Наблюдения за третьим белым карликом (WD 1145+017), проведенные в 2015 году, соответствовали теоретическим предсказаниям, с высокой изменчивостью в транзитах, которые теперь уже не существуют.

Профессор Борис Генсике из Уорикского университета объясняет: "Система постепенно становится ярче по мере рассеивания пыли от катастрофических столкновений, произошедших примерно в 2015 году".

Он добавляет: "Непредсказуемая природа этих транзитов может сбить с толку астрономов: в один момент они присутствуют, а в следующий — исчезают. Это свидетельствует о хаотичной среде, в которой они находятся".

Исследователи, опираясь на эти три разные динамики, сделали вывод о том, что может произойти с нашей Солнечной системой.

Профессор Генсике замечает: "Печальная перспектива заключается в том, что Земля, вероятно, будет поглощена расширяющимся Солнцем до того, как оно превратится в белого карлика". В любом случае, наша планета потеряет свою атмосферу и океаны, становясь непригодной для жизни. Исследователь добавляет: "Что касается остальной части Солнечной системы, некоторые астероиды между Марсом и Юпитером, а также, возможно, некоторые спутники Юпитера могут приблизиться достаточно к белому карлику, чтобы подвергнуться процессу измельчения, который мы исследовали".