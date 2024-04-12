Учёные уловили сигналы: Калифорнию ждёт неизбежное землетрясение

Учёные предсказали неизбежное землетрясение в разломе Сан-Андреас в Калифорнии в ближайшие два года, проанализировав регистрируемые там сейсмические волны. Результаты исследования вышли в Frontiers in Earth Science.
Участок разлома Паркфилд трясёт регулярно — примерно раз в 22 года. Последнее землетрясение там произошло в 2004-м, значит, пришла пора нового.
Однако фиксируемая в этом районе сейсмическая активность отличается от той, что предшествовала прошлому событию. Обычно перед выбросом тектонической энергии низкочастотные волны затухают, а высокочастотные усиливаются, а сейчас такого нет.
Может, землетрясение произойдёт позже или его эпицентр будет в другом месте — невозможно это предугадать, пока оно не случится, заявил директор по исследованиям Национального института геофизики и вулканологии в Италии Лука Маланьини, руководивший исследованием.
"Мы ждём", — признался он.
В любом случае, землетрясение неизбежно, потому что к северу от Паркфилда Тихоокеанская и Северо-Американская тектонические плиты ползут друг к другу с постоянной скоростью 3,6 сантиметра в год, а к югу разлом заблокирован, и там копится напряжение, сброс которого приведёт к подземным толчкам магнитудой не менее 6 баллов.
Ничем катастрофическим ни не грозят в силу малонаселённости района, но геологи продолжают наблюдения, чтобы, экстраполируя данные на другие сейсмоопасные регионы, научиться прогнозировать бедствия там.
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